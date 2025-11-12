Khi kéo co trở thành ngày hội lớn của sinh viên và công nhân trẻ

Giải Vô địch Kéo co Thanh niên Cúp Rockstar 2025 đang trở thành ngày hội tuổi trẻ, nơi các bạn sinh viên và công nhân trẻ được thể hiện sức mạnh thể chất, tận hưởng bầu không khí thể thao cũng như trải nghiệm của tình đoàn kết.

Kéo co – trò chơi giúp kết nối cộng đồng.

Đinh Xuân Thiện là một nhân viên cần mẫn của một công ty dệt may, hàng ngày quen với những thanh âm ồn ào lặp đi lặp lại của tiếng máy may, tiếng quạt công nghiệp trong kho xưởng. Đến một ngày, nhịp sống vất vả và có phần nhàm chán ấy đã bị phá vỡ, khi Thiện cùng các anh em khác của công ty, bao gồm cả quản lý, tổ trưởng và công nhân, quyết định ghi danh tham gia tại giải Vô địch Kéo co Thanh niên 2025.

Vốn là trò chơi dân gian quen thuộc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2015, kéo co được nâng tầm thành cuộc thi thể thao tầm cỡ với Giải Vô địch Kéo co Thanh niên Cúp Nước tăng lực Rockstar 2025. Diễn ra từ 14/10 đến 6/12/2025, gồm 8 chặng thi đấu, với 7 vòng loại khu vực và 1 vòng chung kết, giải quy tụ hơn 100 đội với gần 1.500 VĐV và khoảng 20.000 khán giả tại các điểm thi đấu.

Trước ngày thi, Thiện cho biết cả đội đều hồi hộp. Anh em dậy từ 6h30 để xuất phát, đến lúc có mặt, check in lấy quà thì tâm lý mọi người trở nên thoải mái hơn, sẵn sàng bước ra sàn đấu. Đối thủ của Thiện và đồng đội là các bạn sinh viên, nhưng anh không nghĩ rằng đây sẽ là trận đấu dễ dàng.

“Nhiều người cho rằng kéo co là môn thể thao của sức mạnh. Lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ vậy, và tự tin sẽ đánh bại các đối thủ. Thế nhưng chúng tôi sớm nhận ra, kéo co còn đòi hỏi tính chiến thuật, sắp xếp đội hình hợp lý và sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng”, Thiện cho biết.

Thiện cùng đội nhóm hào hứng trên sân kéo co.

Hoàng Ngọc Minh, chàng sinh viên năm hai của Đại học Đại Nam có chung quan điểm. “Cách phân bổ lực, sức mạnh ý chí và tính đoàn kết cũng rất quan trọng”, Minh nói, “Vậy nên kéo co còn là cuộc chơi của trí tuệ và tinh thần tập thể. Các bạn sinh viên cũng có cơ hội thắng như anh em công nhân”.

Tương tự đội của Thiện, Minh và các bạn đã vượt qua trở ngại về thời gian, tìm kiếm các kẽ hở trong lịch trình học tập để tập luyện. Theo Minh, Giải Vô địch Kéo co Thanh niên 2025 mang đến cơ hội để mọi người nâng cao tinh thần thể thao, rèn luyện sức khỏe và giao lưu, tăng tình đoàn kết.

Dĩ nhiên, sẽ rất tuyệt vời nếu đội tiến xa và giành giải. “Giải thưởng là động lực, đích đến của các cuộc thi thể thao”, Minh cười khi nói về tổng giá trị giải thưởng của giải lên tới 540 triệu đồng, cùng hơn 1,2 tỷ đồng quà tặng cho khán giả và các hoạt động bên lề.

Nhưng cả Minh và Thiện đều bày tỏ, mọi người không chịu áp lực nặng nề về mặt thành tích, bởi hành trình tại Giải Vô địch Kéo co Thanh niên 2025 đã là một trải nghiệm đáng giá, khi tất cả có thời gian đẹp đẽ cùng nhau, chia sẻ từng giọt mồ hôi và cả tiếng cười.

Như ông Phạm Ngọc Tuấn - đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh, giải đấu không chỉ là những màn tranh tài, mà còn là ngày hội tuổi trẻ, nơi các bạn sinh viên và công nhân trẻ được giao lưu, trải nghiệm, lan tỏa tinh thần “mạnh mẽ - bền bỉ - đoàn kết” của thế hệ mới. Tại đây, mỗi cú kéo không chỉ thể hiện sức mạnh thể chất và chiến thuật, mà còn là biểu tượng của ý chí, tinh thần đoàn kết và niềm tin – những giá trị bền vững của văn hóa Việt Nam.