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Xe tải mất thắng trên cầu Ba Son, lao thẳng vào xe máy

Nguyễn Dũng

TPO - Trưa 16/8, Công an phường Sài Gòn phối hợp Phòng CSGT Công an TPHCM (PC08) điều tra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy trên cầu Ba Son, khiến một tài xế xe công nghệ bị thương nặng.

Clip vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h45 cùng ngày, xe tải biển số 51D-800.99 lưu thông trên cầu Ba Son theo hướng từ Thủ Thiêm về đường Tôn Đức Thắng. Khi xe vào làn đường dẫn xuống cầu, đoạn hướng về đường Tôn Đức Thắng, phương tiện được cho là mất thắng.

Xe tải tông từ phía sau vào xe máy biển số 59D-159.27 do một tài xế xe công nghệ điều khiển, đang lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến xe máy bị cuốn vào khu vực cây xanh dưới cầu, nằm dưới phần đầu xe tải. Tài xế xe máy được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài và gọi xe cấp cứu chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

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Xe máy bị cuốn vào gầm xe tải.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt, tổ chức điều tiết giao thông và phối hợp Công an phường Sài Gòn bảo vệ hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, tài xế xe tải cho biết phương tiện bất ngờ mất thắng dẫn đến tai nạn. Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế xe tải và thực hiện các thủ tục cần thiết để xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
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