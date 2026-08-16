Cảnh sát biển bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép 130.000 lít dầu D.O

TPO - Lực lượng Cảnh sát biển phát hiện, bắt giữ tàu cá chở khoảng 130.000 lít dầu D.O nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Ngày 16/8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, rạng sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra trên vùng biển cách Tây Nam Hòn Khoai (tỉnh Cà Mau) khoảng 90 hải lý, lực lượng phát hiện tàu cá số hiệu TG 91467-TS có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra hàng hóa trên tàu TG 91467-TS. Ảnh: CSB

Thời điểm kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên, do ông H.H.D (SN 1971, trú xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng.

Qua kiểm tra, phát hiện tàu đang vận chuyển khoảng 130.000 lít dầu D.O. Ông D. khai nhận số dầu trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản tạm giữ tang vật, niêm phong hàng hóa và dẫn giải tàu TG 91467-TS về Phú Quốc (An Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý.