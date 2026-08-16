Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quảng Ninh lại tính đấu thầu khai thác vịnh Hạ Long

Hoàng Dương

TPO - Sau hơn 10 năm kể từ khi chủ trương đấu thầu quyền thu phí, khai thác dịch vụ trên vịnh Hạ Long được đặt ra, Quảng Ninh tiếp tục nghiên cứu 2 phương án lựa chọn nhà đầu tư tham gia khai thác di sản này.

Hai phương án đấu thầu

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, gắn kết với vịnh Bái Tử Long.

1000021978.jpg
Quảng Ninh nghiên cứu phương án đấu thầu khai thác vịnh Hạ Long﻿.

Đề án đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái di sản liên vùng, đưa kinh tế di sản trở thành một cấu phần quan trọng của nền kinh tế sáng tạo, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong nhóm giải pháp thu hút đầu tư, UBND tỉnh Quảng Ninh giao các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khai thác tổng thể vịnh Hạ Long.

Hướng thứ hai là đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khai thác hoạt động dịch vụ tại các hành trình, điểm tham quan hoặc chia thành từng hành trình, từng điểm trên vịnh Hạ Long.

Theo định hướng của đề án, Nhà nước tiếp tục giữ vai trò quản lý, định hướng và kiểm soát mục tiêu bảo tồn. Khu vực tư nhân tham gia đầu tư, cung cấp dịch vụ, vận hành và khai thác hạ tầng theo cơ chế thị trường.

e40ef6d2.jpg
Mỗi năm vịnh Hạ Long thu vé tham quan hơn 1.000 tỷ đồng.

Quảng Ninh cũng sẽ nghiên cứu thúc đẩy các dự án về quản trị, khai thác và phát huy bền vững giá trị vịnh Hạ Long - Yên Tử theo phương thức đối tác công tư. Cùng với đó là hoàn thiện cơ chế giao khu vực biển, cho thuê môi trường rừng để tổ chức hợp tác khai thác, phát triển dịch vụ du lịch. Nghiên cứu khu vực biểu diễn thực cảnh tại Nam Cầu Trắng hoặc Hòn Gạc.

Việc thu hút doanh nghiệp phải gắn với phân vùng khai thác theo giá trị và sức chịu tải của từng khu vực. Vùng lõi di sản tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, hoạt động đầu tư, kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch, yêu cầu bảo vệ môi trường và các quy định về bảo tồn di sản.

Chủ trương từng được đặt ra từ năm 2012

Việc đấu thầu khai thác dịch vụ trên vịnh Hạ Long không phải vấn đề mới. Tháng 11/2012, UBND tỉnh Quảng Ninh từng làm việc với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về Đề án tăng cường quản lý, tổ chức đấu thầu quyền thu phí và khai thác dịch vụ trên vịnh Hạ Long.

0904.jpg
Việc đấu thầu khai thác vịnh Hạ Long đã có chủ trương từ năm 2012.

Ngay thời điểm đó, các chuyên gia đã đề nghị phải phân định rõ danh mục đưa ra đấu thầu với những nội dung thuộc quyền quản lý của Nhà nước, đánh giá kỹ phạm vi, quy mô và hiệu quả của việc giao doanh nghiệp khai thác.

Đến tháng 7/2014, Tập đoàn Bitexco đề xuất được nhượng quyền thu phí và quản lý du lịch vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long trong thời hạn 50 năm. Tập đoàn Tuần Châu sau đó cũng gửi văn bản đề nghị tham gia đấu thầu quyền quản lý, khai thác.

Trước những ý kiến lo ngại về việc giao di sản cho doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khi đó khẳng định, công tác bảo tồn vẫn thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý di sản, còn thu phí và kinh doanh dịch vụ mới là những nội dung được nghiên cứu để doanh nghiệp tham gia.

Sau hơn một thập kỷ, bài toán này được đặt lại trong bối cảnh lượng khách và nguồn thu từ vịnh Hạ Long tăng mạnh, trong khi yêu cầu về bảo tồn, bảo vệ môi trường, cứu hộ và nâng cấp hạ tầng ngày càng lớn.

Theo Luật Di sản văn hóa năm 2024, Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý di sản thuộc sở hữu toàn dân. Tổ chức, cá nhân được khai thác di sản phục vụ kinh doanh, dịch vụ và du lịch nhưng phải bảo đảm không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn, giá trị vốn có của di sản. Những dự án, hoạt động trong khu vực di sản thế giới còn phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý bằng văn bản, đồng thời tuân thủ các quy định, hướng dẫn của UNESCO.

Hoàng Dương
#vịnh Hạ Long #đấu thầu #du lịch #di sản #bảo tồn #đầu tư #dịch vụ di sản #Bái Tử Long #Quảng Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe