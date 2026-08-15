550 doanh nghiệp đến Gia Lai 'săn đón' khách du lịch

TPO - Khoảng 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Nga và các nước CIS; khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành nội địa hàng đầu Việt Nam; 200 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch.

Ngày 15/8, tại tỉnh Gia Lai, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam 2026.

Sự kiện thu hút khoảng 150 DN lữ hành quốc tế đến từ các thị trường trọng điểm như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Nga và các nước CIS; khoảng 200 DN lữ hành nội địa hàng đầu Việt Nam; cùng 200 DN cung ứng dịch vụ du lịch...

Khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam 2026.

Theo bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, năm 2025 đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của ngành du lịch Việt Nam, khi toàn ngành đã đón, phục vụ 21,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 135 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Trong 8 tháng đầu năm, toàn ngành đã nỗ lực, tích cực tổ chức hoạt động kinh doanh phấn đấu đạt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa. Ngày Lữ Hành Việt Nam 2026 trở thành một điểm nhấn quan trọng, thể hiện quyết tâm, sự đồng lòng của toàn thể cộng đồng DN du lịch cho mục tiêu này.

Phát biểu tại chương trình, ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - đánh giá, việc tổ chức sự kiện tại tỉnh Gia Lai gắn với Năm Du lịch Quốc gia 2026, cùng các hoạt động kết nối giao thương, khảo sát điểm đến và diễn đàn lữ hành quốc tế sẽ là cách tiếp cận phù hợp, tạo không gian để cơ quan quản lý, hiệp hội, địa phương và DN cùng trao đổi, kết nối thị trường, xây dựng sản phẩm và hình thành những cơ hội hợp tác mới.

Các DN lữ hành thông tin cho các đối tác về các sản phẩm, dịch vụ.

Tại chương trình, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh: Các DN lữ hành chính là những người đưa tài nguyên trở thành sản phẩm, đưa sản phẩm đến thị trường và đưa du khách đến với điểm đến. Tỉnh mong muốn cộng đồng DN không chỉ nhìn Gia Lai là một điểm đến mới, mà hãy cùng với địa phương thiết kế những hành trình mới, kết nối những thị trường mới và tạo ra những sản phẩm mới.

Gia Lai cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm và nguồn nhân lực; đồng hành thực chất cùng DN; tạo điều kiện thuận lợi để các DN mở rộng thị trường và đầu tư lâu dài tại địa phương.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu tại sự kiện.

“Chúng tôi không chạy theo mục tiêu đông khách bằng mọi giá, mà hướng tới một điểm đến có bản sắc, có chất lượng, có trách nhiệm và có khả năng giữ chân du khách. Đặc biệt, phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn thiên nhiên, văn hóa và nâng cao đời sống người dân”, ông Phạm Anh Tuấn nói.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai cũng thông tin, địa phương đã hoàn thiện hạ tầng hàng không, dự kiến cuối tháng 10, đường cất hạ cánh số 2, sân bay Phù Cát sẽ đưa vào khai thác sử dụng.