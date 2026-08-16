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Máy bay Vietnam Airlines từ Đức về Hà Nội phải quay đầu

Ngọc Mai

TPO - Chuyến bay VN34 hành trình Munich (Đức) - Hà Nội ngày 15/8 phải quay trở lại sân bay khởi hành, do phát sinh vấn đề kỹ thuật. Toàn bộ hành khách, thành viên tổ bay đều an toàn.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, chuyến bay VN34 từ Munich (Đức) đi Hà Nội ngày 15/8 đã quay trở lại sân bay khởi hành sau khi cất cánh vì lý do kỹ thuật.

Chuyến bay được khai thác bằng tàu bay Boeing 787-9. Tổ bay đã thực hiện các quy trình theo quy định và hạ cánh an toàn tại sân bay Munich.

Toàn bộ hành khách và thành viên tổ bay đều an toàn. Hành khách sau đó được đưa vào nhà ga.

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Tàu bay Boeing 787-9. Tổ bay đã thực hiện các quy trình theo quy định và hạ cánh an toàn tại sân bay Munich.

Vietnam Airlines đang phối hợp với nhà chức trách và các đơn vị liên quan để xác định nguyên nhân cụ thể, đồng thời triển khai phương án hỗ trợ, bố trí hành trình tiếp theo cho hành khách.

Hãng sẽ cung cấp thông tin cập nhật ngay khi có kết quả kiểm tra và phương án khai thác cụ thể.

Vietnam Airlines cho biết rất tiếc vì sự thay đổi ngoài kế hoạch đã ảnh hưởng đến hành trình của hành khách và mong nhận được sự thông cảm. An toàn của hành khách, phi hành đoàn và chuyến bay luôn được hãng đặt lên hàng đầu.

Ngọc Mai
#Vietnam Airlines #chuyến bay #Munich #kỹ thuật #an toàn

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