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Hàng không - Du lịch

Hình ảnh sân bay Liên Khương sau hơn 5 tháng đóng cửa

Thái Lâm

TPO - Sau hơn 5 tháng tạm đóng cửa để sửa chữa và nâng cấp, đường băng sân bay Liên Khương dài 3.250 m đã được thay kết cấu bê tông nhựa bằng bê tông xi măng; hệ thống đường lăn, đèn tín hiệu và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật được nâng cấp đồng bộ.

Sân bay Liên Khương sau 5 tháng đóng cửa sửa chữa và nâng cấp.
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Những ngày giữa tháng 8, không còn cảnh máy móc, công nhân thi công dày đặc như những tháng trước, khu bay của Cảng hàng không quốc tế Liên Khương﻿ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện để sẵn sàng khai thác trở lại.
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Đường cất hạ cánh nổi bật với hệ thống vạch sơn tín hiệu mới. Các hạng mục đường lăn, khu vực lề và những công trình phục vụ hoạt động bay cũng được hoàn thiện đồng bộ.
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Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Liên Khương được khởi công ngày 4/3, với tổng mức đầu tư 1.032 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông hàng không cấp I, nhằm khôi phục chất lượng kết cấu mặt đường khu bay, bảo đảm an toàn và duy trì năng lực khai thác ổn định lâu dài.
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Trọng tâm của dự án là sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh 09-27, kích thước 3.250m x 45m. Điểm đáng chú ý là kết cấu bê tông nhựa hiện hữu được thay thế bằng kết cấu bê tông xi măng, qua đó tăng khả năng chịu tải và khắc phục tình trạng xuống cấp của mặt đường khu bay.
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Sau khi sửa chữa và nâng cấp, đường cất hạ cánh sân bay đủ khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Airbus A350, Boeing 787.
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Hệ thống đường lăn, đèn tín hiệu và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật được nâng cấp đồng bộ.
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Một bộ phận công nhân đang vận hành và kiểm tra các thiết bị phục vụ mặt đất của sân bay.
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Theo đại diện sân bay Liên Khương, đến nay dự án đã đạt khoảng 99% khối lượng. Hiện đơn vị đang được tổng vệ sinh đường cất hạ cánh và đường lăn để chuẩn bị đưa vào khai thác.
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Trước khi hoạt động trở lại, từ ngày 23 đến 28/7, máy bay chuyên dụng đã thực hiện các chuyến bay hiệu chuẩn tại sân bay Liên Khương, đánh dấu chặng cuối sau thời gian dài đóng cửa để sửa chữa và nâng cấp.
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Theo kế hoạch, sân bay Liên Khương sẽ khai thác trở lại từ 0h ngày 19/8. Trước đó, sân bay được Bộ Xây dựng quyết định đóng tạm thời từ 0h ngày 4/3 đến 23h59 ngày 25/8 để phục vụ thi công dự án. Việc mở cửa sớm hơn thời hạn đóng tạm thời dự kiến là kết quả của tiến độ thi công và công tác chuẩn bị các điều kiện khai thác.
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Để thu hút các hãng hàng không mở đường bay mới, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam giảm 50% phí cất, hạ cánh trong 24 tháng cho đường bay quốc tế mới; giảm 50% phí dịch vụ mặt đất năm đầu và 30% năm thứ 2 đối với chuyến bay thường lệ. Với chuyến bay thuê chuyến theo mùa, mức giảm là 30% trong năm đầu.

Mở cửa trở lại, sân bay Liên Khương sẽ khôi phục mạng lưới đường bay nội địa kết nối với TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ và Hải Phòng, với tần suất trung bình từ 36-40 chuyến bay đi và đến mỗi ngày.

Đối với các đường bay quốc tế, tuyến Đà Lạt - Kuala Lumpur (Malaysia) dự kiến được nối lại với tần suất khoảng 8 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần. Riêng trong ngày đầu tiên khai thác trở lại, sân bay Liên Khương dự kiến phục vụ khoảng 28 lượt chuyến bay đi và đến.

Trước khi đóng cửa sửa chữa và nâng cấp, sân bay Liên Khương mỗi năm phục vụ khoảng 2,5 triệu lượt khách, trong đó có nhiều đoàn khách du lịch đến từ các thị trường quốc tế.

Thái Lâm
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