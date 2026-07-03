Chỉnh trang nhiều điểm du lịch vịnh Hạ Long

Nhiều điểm tham quan trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã được chỉnh trang, nâng cấp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Từ đầu tháng 5, các hạng mục nâng cấp, sửa chữa tại đảo Ti Tốp, một trong những điểm đến thường xuyên quá tải trên vịnh Hạ Long đã được triển khai, tập trung vào những khu vực trực tiếp phục vụ du khách. Bến cập tàu được cải tạo mặt bến, bảo đảm tàu du lịch cập mạn, đón trả khách an toàn. Tuyến đường lên đỉnh đảo được duy tu, nâng cấp hệ thống bậc thang, lối đi lên đài quan sát, giúp du khách thuận tiện hơn khi tham quan, ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao.

Khu vực tập trung khách lên xuống đảo Ti Tốp được chỉnh trang hoàn thiện để nâng cao trải nghiệm của du khách.

Khu vực nhà điều hành, nhà chờ, hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn và các tiện ích công cộng cũng được rà soát, bổ sung, chỉnh trang đồng bộ. Việc nâng cấp không chỉ hướng tới phục vụ lượng khách tăng cao trong mùa hè, mà còn góp phần tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và bảo đảm an toàn tại điểm tham quan.

Ông Bùi Đức Thịnh - Đội phó Đội Ti Tốp, Trung tâm Bảo tồn vịnh Hạ Long 1, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử - cho biết đơn vị đã chủ động rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ du khách trước mùa cao điểm.

“Ngay từ đầu đợt hè, đơn vị đã kiểm tra, củng cố lại hệ thống biển báo, biển hướng dẫn từ khu vực bến vào đảo và lên đỉnh núi. Khu vực hàng phao giới hạn cũng được lắp thêm biển cảnh báo để du khách dễ quan sát.

Lực lượng cứu hộ thường xuyên sử dụng loa phát thanh để nhắc nhở, hướng dẫn du khách. Cán bộ, nhân viên cũng được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn nhằm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh”, ông Thịnh nói.

Các bậc đá lên đài quan sát của đảo Ti Tốp được cải tạo và trồng thêm cây xanh.

Từ Ti Tốp, công tác chỉnh trang các điểm tham quan trên vịnh Hạ Long tiếp tục được mở rộng theo hướng nâng cao chất lượng trải nghiệm. Tại đảo Soi Sim, nhiều hạng mục như khu nhà đón tiếp, khu dịch vụ, nhà vệ sinh, đường dạo ven biển, điểm ngắm cảnh, lối lên rừng sim và các công trình phụ trợ đang được cải tạo, hoàn thiện. Các hạng mục được triển khai theo hướng hài hòa với cảnh quan tự nhiên, tạo cơ sở để đưa điểm đến này trở lại phục vụ du khách trong mùa cao điểm.

Không chỉ các điểm tham quan ngoài trời, những điểm đến trong hành trình khám phá vịnh Hạ Long như Hang Sửng Sốt cũng tiếp tục thu hút đông đảo du khách. Sau khi tham quan đảo Ti Tốp, nhiều tour đưa du khách tới Hang Sửng Sốt để trải nghiệm không gian hang động kỳ vĩ, hệ thống nhũ đá, măng đá độc đáo và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình khám phá di sản.

Đơn vị thi công đang hoàn thiện các hạng mục để hoàn thiện đưa bãi tắm Soi Sim sớm đi vào hoạt động phục vụ du khách.

Việc chủ động chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng tại các điểm tham quan đang giúp vịnh Hạ Long bước vào mùa cao điểm hè với diện mạo khang trang, an toàn và thuận tiện hơn. Đây cũng là cơ sở để Quảng Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch biển đảo, gắn khai thác với bảo tồn giá trị di sản.

Theo Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, 5 tháng đầu năm nay, vịnh Hạ Long đón hơn 1,42 triệu lượt khách tham quan, doanh thu từ hoạt động tham quan đạt khoảng 420 tỷ đồng. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,17 triệu lượt, chiếm trên 80% tổng lượng khách, chủ yếu đến từ các thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và châu Âu.