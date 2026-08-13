Thanh tra Chính phủ đề nghị xử lý vướng mắc một dự án trường học nằm trên 'đất vàng' Gia Lai

TPO - Thanh tra Chính phủ đề nghị Gia Lai tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc tại Dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Hoàng Diệu Asean tại số 39 đường Hàn Mặc Tử (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Ngày 12/8, Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Kết luận thanh tra số 263 của Thanh tra Chính phủ ngày 19/7/2024.

Trước đó, ngày 17/6, UBND tỉnh Gia Lai có báo cáo về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 263. Báo cáo này cho biết, trong quá trình tổ chức thực hiện còn một số nội dung kiến nghị gặp khó khăn, vướng mắc, chưa thể thực hiện. Trong đó có các vướng mắc tại Dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Hoàng Diệu Asean tại số 39 đường Hàn Mặc Tử (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Đây là sai phạm thời điểm trước, thuộc trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũ.

Trường Phổ thông Hoàng Diệu Asean được đầu tư, xây dựng quy mô, rộng hơn 2,4 ha.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Gia Lai căn cứ quy định của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và các ý kiến của Thanh tra Chính phủ để tiếp tục rà soát, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, dứt điểm các nội dung kiến nghị tại kết luận thanh tra.

﻿ ﻿ Trước đó Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, việc tỉnh Gia Lai ra quyết định miễn tiền thuê đất tại dự án này là sai quy định, có nguy cơ thất thu ngân sách nhà nước hơn 18,3 tỉ đồng.

Theo văn bản của Thanh tra Chính phủ, tài sản trên đất tại số 39 đường Hàn Mặc Tử là tài sản công. Theo văn bản số 1147 ngày 24/8/2012 của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, tài sản này thuộc trường hợp phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo quy định. Tuy nhiên, UBND tỉnh Gia Lai không thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất để tổ chức đấu giá theo quy định mà bán tài sản trên đất theo hình thức chỉ định, không phù hợp với quy định.

Dự án trên nằm ở khu đất "vàng", trung tâm đô thị phía Tây tỉnh Gia Lai.

Do không thực hiện việc sắp xếp, xử lý tài sản công và không tổ chức đấu giá thanh lý tài sản theo quy định nên chưa đủ điều kiện để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai. Tuy nhiên, UBND tỉnh vẫn ban hành quyết định cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, dẫn đến dự án không thuộc trường hợp được miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

Dự án trên còn một số vi phạm khác về chậm tiến độ.

Liên quan tới nội dung trên, mới đây, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có văn bản đến các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát đối với vướng mắc liên quan Dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Hoàng Diệu Asean, thực hiện các nội dung kiến nghị nêu trên theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

Đối với những nội dung thực sự có khó khăn, vướng mắc, không thể thực hiện theo quy định pháp luật, đề nghị các đơn vị liên quan cần báo cáo rõ căn cứ pháp lý, nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý, gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND.