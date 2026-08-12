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Kiểm lâm vào cuộc vụ hàng cây xà cừ trong trụ sở xã bị cưa hạ bất thường ở Gia Lai

Tiền Lê

TPO - Tại buổi kiểm tra, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê phối hợp với UBND xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai tổ chức đo đạc được 15 cây xanh bị cưa hạ gồm 10 cây gỗ xà cừ, 3 cây phượng và 2 cây tùng.

Ngày 12/8, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết, đã phối hợp với UBND xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai tổ chức đo đạc, kiểm kê việc hàng cây xà cừ trong khuôn viên trụ sở xã H'bông cũ (sau sáp nhập là xã Ia Hrú) bị cưa hạ bất thường.

Tại buổi kiểm tra, lực lượng kiểm lâm đo đạc 15 cây xanh bị cưa hạ (10 cây gỗ xà cừ, 3 cây phượng, 2 cây tùng).

Một cán bộ kiểm lâm thông tin, việc kiểm tra, đo đạc đường kính từng gốc cây bị chặt hạ, xác định vị trí bằng định vị GPS. Theo cán bộ kiểm lâm, những cây gỗ còn tại hiện trường được đo đường kính điểm đầu và cuối, đo chiều dài thân cây. Việc kiểm tra này nhằm xác định khối lượng cây gỗ bị cưa hạ để đánh giá thiệt hại. Ngoài ra việc đo đạc nhằm xác định các cây gỗ tại hiện trường và gốc cây có trùng khớp với nhau hay không.

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Lực lượng kiểm lâm tại hiện trường gỗ bị cưa hạ.
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Việc đo đạc, kiểm điểm này rất quan trọng nhằm xác định khối lượng, sự trùng khớp giữa thân và gốc.
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Hàng cây xà cừ bị cưa hạ nằm thẳng hàng, dọc theo cổng của trụ sở xã H'bông cũ.
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Liên quan tới vụ việc này, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, xử lý.

Theo báo cáo của UBND xã Ia Hrú, Trưởng Công an xã Ia Hrú đã trao đổi với Tổ an ninh cơ sở làng Dek và làng Kte để cho phép chặt hạ các cây xà cừ và chống đỡ lại hàng rào.

UBND xã Ia Hrú cho rằng, báo cáo của Công an xã và Phòng Kinh tế xã chỉ phản ánh diễn biến vụ việc và nêu nhận định ban đầu, chưa làm rõ căn cứ pháp lý, trình tự xử lý, thẩm quyền quyết định, hiện trạng cây xanh trước khi chặt hạ, việc quản lý tài sản công và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong vụ việc. Mặt khác, số gỗ xà cừ thu gom tại sân trụ sở có đường kính mặt cắt chưa phù hợp với đường kính mặt cắt của gốc cây bị cắt hạ. Quy trình xử lý đối với việc cắt hạ các cây xà cừ chưa đảm bảo theo trình tự, thủ tục quy định.

Vì thế, UBND xã Ia Hrú cho biết sẽ tiếp tục làm rõ, nếu phát hiện có sai phạm sẽ kiến nghị xử lý đối với tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định.

Tiền Lê
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