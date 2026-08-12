Kiểm lâm vào cuộc vụ hàng cây xà cừ trong trụ sở xã bị cưa hạ bất thường ở Gia Lai

Ngày 12/8, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết, đã phối hợp với UBND xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai tổ chức đo đạc, kiểm kê việc hàng cây xà cừ trong khuôn viên trụ sở xã H'bông cũ (sau sáp nhập là xã Ia Hrú) bị cưa hạ bất thường.

Tại buổi kiểm tra, lực lượng kiểm lâm đo đạc 15 cây xanh bị cưa hạ (10 cây gỗ xà cừ, 3 cây phượng, 2 cây tùng).

Một cán bộ kiểm lâm thông tin, việc kiểm tra, đo đạc đường kính từng gốc cây bị chặt hạ, xác định vị trí bằng định vị GPS. Theo cán bộ kiểm lâm, những cây gỗ còn tại hiện trường được đo đường kính điểm đầu và cuối, đo chiều dài thân cây. Việc kiểm tra này nhằm xác định khối lượng cây gỗ bị cưa hạ để đánh giá thiệt hại. Ngoài ra việc đo đạc nhằm xác định các cây gỗ tại hiện trường và gốc cây có trùng khớp với nhau hay không.

Lực lượng kiểm lâm tại hiện trường gỗ bị cưa hạ.

Việc đo đạc, kiểm điểm này rất quan trọng nhằm xác định khối lượng, sự trùng khớp giữa thân và gốc.

Hàng cây xà cừ bị cưa hạ nằm thẳng hàng, dọc theo cổng của trụ sở xã H'bông cũ.

﻿ Liên quan tới vụ việc này, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, xử lý.