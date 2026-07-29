Cận cảnh hàng cây xà cừ trong trụ sở xã bị cưa hạ bất thường

TPO - Hàng cây xanh hơn 20 năm tuổi cho bóng mát bị cưa hạ tại trụ sở xã Ia Hrú (UBND xã H'bông cũ, tỉnh Gia Lai).
Theo UBND xã Ia Hrú, vụ chặt cây xanh tại trụ sở xã H’bông cũ có nhiều điểm cần làm rõ, như đường kính mặt cắt của một số khúc gỗ xà cừ được thu gom chưa phù hợp với đường kính mặt cắt tại gốc cây bị cắt hạ.
Bởi vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Ia Hrú tổ chức kiểm tra, triển khai xử lý ý kiến phản ánh, hoàn thành trong tháng 8 năm 2026.
Việc cắt những cây xanh làm trụ sở UBND xã H'bông cũ mất đi bóng mát, cảnh quan.
Trụ sở UBND xã H'bông cũ không còn cây lớn nào cho bóng mát nữa.
Hai cây tùng bách trước trụ sở UBND xã H'bông cũ cao hơn 6m bị cưa hạ.
Trước đó, UBND xã Ia Hrú báo cáo kết quả kiểm tra hiện trạng có 13 cây xanh tại trụ sở xã H'bông cũ bị chặt, gồm 10 cây xà cừ, 3 cây phượng vĩ. Các vị trí vết cưa còn mới, đường kính mặt cắt tại gốc các cây xà cừ từ khoảng 60-95cm. Tuy nhiên, tại sân trụ sở có 14 khúc gỗ xà cừ được thu gom, có đường kính trung bình mặt cắt tại đầu gốc từ khoảng 30-77cm.
Theo UBND xã Ia Hrú, báo cáo của Công an xã và Phòng Kinh tế xã chỉ phản ánh diễn biến vụ việc và nêu nhận định ban đầu chưa làm rõ căn cứ pháp lý, trình tự xử lý, thẩm quyền quyết định, hiện trạng cây xanh trước khi chặt hạ, việc quản lý tài sản công và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong vụ việc. Mặt khác, số gỗ xà cừ thu gom tại sân trụ sở có đường kính mặt cắt chưa phù hợp với đường kính mặt cắt của gốc cây bị cắt hạ. Quy trình xử lý đối với việc cắt hạ các cây xà cừ chưa đảm bảo theo trình tự, thủ tục quy định.