Vụ án sầu riêng: Không còn sầu vẫn ủy quyền xuất khẩu

TPO - Trước khi bị bắt về hành vi nhận hối lộ, ông Lê Minh Tâm - Giám đốc Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc từng bị tố ủy quyền trái phép mã số vùng trồng sầu riêng cho một số doanh nghiệp để thu mua, xuất khẩu. Đáng nói, các vùng trồng này đã hết sạch sầu riêng trước đó.

Nông dân Đắk Lắk thu mua sầu riêng. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Ngày 11/8, theo nguồn tin riêng của Báo Tiền Phong, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành có sầu riêng xuất khẩu phối hợp cung cấp hồ sơ vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, thực hiện yêu cầu của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an), cục này đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Vĩnh Long, Tây Ninh và thành phố Cần Thơ khẩn trương tổng hợp, cung cấp các hồ sơ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sầu riêng trên địa bàn tỉnh của 23 đơn vị. Trong đó, có các công ty có lãnh đạo đã bị Bộ Công an khởi tố như: Công ty TNHH MTV Trái Cây Thủy, Công ty TNHH Nông sản Thiện Tâm, Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc, Công ty CP Tập đoàn Trung Bảo Tín.

Như Báo Tiền Phong đưa tin, tại Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc có ông Phạm Anh Tuấn (SN 1968, trú xã Ea Knuếc)- Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Lê Minh Tâm (SN 1978, trú xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp) - Giám đốc, đã bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam cùng về hành vi “Nhận hối lộ”.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Tiền Phong, ngày 11/11/2022, Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc đã mời 26 hộ vùng trồng thuộc đơn vị này lên họp để xác nhận sản lượng sầu riêng và yêu cầu xử lý hành vi vi phạm của ông Lê Minh Tâm.

Tại cuộc họp, đại diện 26 hộ vùng trồng đều xác nhận sản lượng sầu riêng của toàn bộ vùng trồng đã hoàn toàn hết sản lượng từ thời điểm 14/9/2022. Do đó, các hộ không còn sầu riêng để cung cấp cho bất kỳ ai hay đơn vị nào để mua xuất khẩu trong thời gian từ ngày 14/9/2022 trở về sau.

Thế nhưng, ngày 30/9/2022, ông Lê Minh Tâm vẫn lấy danh nghĩa hợp tác xã ký giấy ủy quyền gửi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục kiểm dịch thực vật vùng VII, Cơ quan Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) để ủy quyền cho Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thanh Trung (ở Đồng Nai) được sử dụng các mã số vùng trồng VN-DLOR-0077, VN-DLOR-0081, VN-DLOR-0090 của hợp tác xã để xuất sầu riêng tươi qua thị trường Trung Quốc.

Với giấy ủy quyền này, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thanh Trung được sử dụng để xuất khẩu tổng số lượng không vượt quá 729,6 tấn sầu riêng, tương đương 40 xe container. Thời hạn của giấy ủy quyền từ 30/9-31/10/2022.

Tiếp đó, ngày 1/10/2022, ông Tâm thay mặt hợp tác xã ký giấy ủy quyền mã vùng trồng VN-DLOR-0071 cho Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu nông sản Trọng Khải (ở Tiền Giang) xuất 1.404 tấn sầu riêng qua Trung Quốc, tương đương 77 xe container. Thời hạn giấy ủy quyền từ 1-31/10/2022.

Trước những việc làm khuất tất của ông Tâm, tại cuộc họp ngày 11/11/2022, Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc cùng 26 nông hộ đã lập biên bản cho rằng ông Tâm đã ký giấy ủy quyền cho các đơn vị xuất khẩu sầu riêng khi hợp tác xã đã hết sầu, đồng thời việc ký không đúng thẩm quyền đã vi phạm nghiêm trọng quy định Điều lệ, Luật Hợp tác xã. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của hợp tác xã cũng như các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Các thành viên dự họp đề nghị hợp tác xã xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm của ông Tâm, miễn nhiệm chức vụ giám đốc và khai trừ tư cách thành viên.

Trên cơ sở đó, ngày 14/11/2022, ông Tâm đã bị miễn nhiệm chức vụ giám đốc và khai trừ khỏi thành viên hợp tác xã. Ngày 8/5/2023, hợp tác xã ra thông báo gửi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cùng các đơn vị liên quan cho biết đã chấm dứt, hủy bỏ giấy ủy quyền do ông Lê Minh Tâm ký nhân danh hợp tác xã về việc ủy quyền cho đơn vị khác dùng mã vùng trồng để xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.