Phát hiện nhiều khu neo đậu tàu cá ở Quảng Ninh xuống cấp

TPO - Nhiều phao neo hết hạn đăng kiểm, trụ neo nghiêng, đèn báo hiệu hư hỏng tại 4 trong tổng số 7 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đang hoạt động ở Quảng Ninh.

Hiện khu neo đậu tránh trú bão của Quảng Ninh có khả năng tiếp nhận 4.152 tàu cá công suất đến 1.000CV. Đây là hạ tầng thiết yếu nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, đồng thời phục vụ quản lý nghề cá, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Khu neo đậu tránh trú bão tại xã Đường Hoa.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát mới nhất trước mùa mưa bão năm nay của Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh cùng báo cáo của các địa phương cho thấy 4 khu đang có dấu hiệu xuống cấp, cần được sửa chữa, nâng cấp. Các khu này gồm Cẩm Thủy, phường Quang Hanh; Vụng Sú - Thoi Dây, xã Đầm Hà; Tiến Tới, xã Đường Hoa và Vĩnh Trung, xã Vĩnh Thực.

Khu neo đậu Tiến Tới hiện chưa có thiết bị thông tin liên lạc theo quy định. Có 22 phao neo hết hạn đăng kiểm từ ngày 9/7/2025 và thiếu xác nhận hằng năm của đơn vị có thẩm quyền, trong đó 2 phao bị lật úp. Luồng tàu bị cạn khi thủy triều xuống thấp nhất, một đèn báo hiệu vào luồng bị hỏng.

Tại khu Vụng Sú - Thoi Dây, hệ thống phao neo bị oxy hóa và hết hạn đăng kiểm từ ngày 8/7/2025. Một số neo rùa bị trượt khỏi vị trí ban đầu khiến phao neo dịch chuyển, xô lệch, 2 trụ neo bị nghiêng, hệ thống xích neo đệm va tại trụ neo nối bờ bị oxy hóa nặng. Khu vực này còn có 4 biển báo hiệu hư hỏng và 2 đèn báo hiệu không hoạt động.

Khu neo đậu tránh trú bão đặc khu Cô Tô.

Khu Cẩm Thủy có giấy chứng nhận phân cấp của 13 phao neo do Cục Đăng kiểm Việt Nam hết hiệu lực từ ngày 20/11/2024 nhưng chưa được đăng kiểm lại. Tại Vĩnh Trung, 36 trụ neo đã xuống cấp, một số trụ bị nghiêng, 20 phao neo hết hạn đăng kiểm và hệ thống xích neo đệm va bị oxy hóa.

Trong 4 khu trên, Vụng Sú - Thoi Dây là khu duy nhất đang được sửa chữa. Ông Hoàng Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Sông 3, đơn vị thi công, cho biết công nhân đang tập trung khắc phục các thiết bị hư hỏng tại khu neo đậu.

“Các thiết bị đang được sửa chữa theo đúng tiến độ, bảo đảm mục tiêu hoàn thành trong tháng 9”, ông Tùng cho biết.

Công nhân Công ty CP Đường Sông 3 đang khẩn trương sửa chữa các thiết bị thuộc khu neo đậu Vụng Sú - Thoi Dây (xã Đầm Hà).

Đối với 3 khu Cẩm Thủy, Tiến Tới và Vĩnh Trung, các thủ tục đầu tư, mời thầu đang được hoàn tất để chuẩn bị thi công.

Từ tháng 4 đến nay, Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư đã phối hợp với các địa phương công khai danh mục 70 điểm neo đậu tự nhiên và điểm neo đậu tạm thời, có sức chứa tối đa trên 8.000 tàu. Các vị trí này giúp tàu cá có thêm nơi neo đậu, đồng thời giảm áp lực cho các bến cá và khu neo đậu hiện hữu.

Giai đoạn 2026–2030, Quảng Ninh dự kiến triển khai giai đoạn 2 khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng kết hợp cảng cá loại I tại đặc khu Vân Đồn. Dự án sẽ bổ sung 26 phao neo dành cho tàu dưới 200CV, mỗi phao tiếp nhận tối đa 7 tàu, hướng tới nâng tổng sức chứa lên 1.000 tàu có chiều dài đến 35m. Tổng vốn đầu tư khoảng 361 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028.

Dự án cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Hòn Gai tại phường Hà Tu cũng đang được chuẩn bị đầu tư, với quy mô phục vụ khoảng 800 tàu cá công suất đến 600CV. UBND phường Hà Tu đang lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và hoàn thiện thủ tục, phấn đấu thi công trong giai đoạn 2026–2028.