Hơn 200 thanh thiếu niên tụ tập, nẹt pô giữa đêm ở Quảng Ngãi

TPO - Hơn 100 cảnh sát hóa trang, mật phục và tuần tra xuyên đêm đã phát hiện, đưa 220 thanh thiếu niên cùng 137 xe máy về trụ sở để xác minh, xử lý.

Ngày 16/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành) lực lượng chức năng triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý.

Theo đó, trong đêm 15 và rạng sáng 16/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, gồm lực lượng công khai, hóa trang và trinh sát, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành) nhằm ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Các thanh thiếu niên tại Công an.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đông thanh thiếu niên tập trung tại khu vực tuyến đường Phạm Văn Đồng, điều khiển nhiều xe mô tô, xe máy có dấu hiệu thay đổi kết cấu, gây tiếng ồn lớn. Một số trường hợp có biểu hiện liên quan đến đua xe trái phép.

Trước tình hình trên, các tổ công tác nhanh chóng triển khai phương án kiểm tra, ngăn chặn, không để nhóm thanh thiếu niên tiếp tục di chuyển, tụ tập gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến người dân.

Qua kiểm tra, công an đưa 220 thanh thiếu niên cùng 137 xe mô tô, xe máy liên quan về trụ sở để phân loại, xác minh. Các phương tiện cũng được kiểm tra tình trạng, kết cấu nhằm làm rõ những trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, công an đưa 220 thanh thiếu niên cùng 137 xe mô tô, xe máy liên quan về trụ sở để phân loại, xác minh.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tiếp tục xác minh nhân thân, làm rõ hành vi của từng trường hợp để lập hồ sơ xử lý theo quy định. Những trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng sẽ được củng cố hồ sơ để xem xét xử lý phù hợp.

Việc ngăn chặn kịp thời nhóm đông thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy gây mất trật tự góp phần phòng ngừa nguy cơ đua xe trái phép, tai nạn giao thông và gây rối trật tự công cộng.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em; không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển. Đồng thời, phụ huynh cần thường xuyên kiểm tra việc sử dụng phương tiện, kịp thời ngăn chặn việc tự ý thay đổi kết cấu xe hoặc tụ tập chạy xe gây mất an toàn giao thông.