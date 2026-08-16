Vợ sinh năm 1997 của Huấn Hoa Hồng là ai?

TPO - Phạm Thị Ngọc Linh - vợ Huấn Hoa Hồng - được biết đến trên mạng xã hội với hình ảnh một hot girl kinh doanh online, thường xuyên livestream bán nước hoa, mỹ phẩm và chia sẻ cuộc sống gia đình. Trước khi bị khởi tố, cô sở hữu lượng người theo dõi lớn, đồng thời đứng tên, góp vốn tại một số doanh nghiệp liên quan đến chồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) và Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Bùi Xuân Huấn) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước khi bị khởi tố, vợ của Huấn Hoa Hồng thường gây chú ý trên mạng xã hội bởi hình ảnh sang chảnh, check-in cùng nhiều món đồ của thương hiệu thời trang xa xỉ.

Vợ Huấn Hoa Hồng nổi tiếng trên mạng, có gần một triệu người theo dõi

Phạm Thị Ngọc Linh sinh năm 1997, kinh doanh nước hoa, mỹ phẩm và các sản phẩm làm đẹp. Ngọc Linh bắt đầu kinh doanh từ khoảng năm 2015, sau đó mở rộng hoạt động bán hàng nhờ mạng xã hội.

Phạm Thị Ngọc Linh nhiều lần khoe xe sang, đồ hiệu.

Facebook và TikTok là hai nền tảng mà vợ Huấn Hoa Hồng thường sử dụng để đăng hình ảnh cá nhân, công việc và gia đình. Thời điểm bị khởi tố, trang Facebook cá nhân của Phạm Thị Ngọc Linh có khoảng 792.000 người theo dõi. Mỗi bài đăng trung bình có hơn 1.000 lượt yêu thích.

Bài đăng mới nhất là video ghi lại những khoảnh khắc tình cảm với Bùi Xuân Huấn, được cập nhật chiều 15/8. Hiện trang cá nhân Phạm Thị Ngọc Linh đã khóa tính năng bình luận công khai.

Bên cạnh những hình ảnh cá nhân được đầu tư về trang phục, ngoại hình, Phạm Thị Ngọc Linh xuất hiện trong các nội dung giới thiệu sản phẩm và livestream bán hàng.

Từ khoảng năm 2022, hoạt động thương mại điện tử của Ngọc Linh và chồng được đẩy mạnh. Những buổi livestream trở thành kênh bán hàng đáng chú ý, có thời điểm thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Mặt hàng được giới thiệu gồm nước hoa, mỹ phẩm và một số sản phẩm khác. Trong đó, nước hoa là nhóm hàng xuất hiện thường xuyên, với nhiều sản phẩm dạng chiết được chào bán ở mức vài chục nghìn đồng.

Việc đưa đời sống cá nhân lên mạng cũng là đặc điểm nổi bật trong cách hai vợ chồng xuất hiện trước công chúng. Huấn Hoa Hồng vốn nổi tiếng từ khoảng năm 2015 bằng các video và livestream khoe tiền, vàng, xe sang.

Trong các buổi phát trực tiếp, Huấn từng xuất hiện với nhiều trang sức vàng, tiền mặt và xe sang, xen kẽ những chia sẻ về kinh doanh, cuộc đời và triết lý thành công.

Nhờ xây dựng hình ảnh sang chảnh trên mạng xã hội, Phạm Thị Ngọc Linh dần tạo dựng được một cộng đồng khách hàng trung thành, ủng hộ sản phẩm.

Ngọc Linh cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh chồng, nhiều lần đăng tải hình ảnh mặc đồ của thương hiệu thời trang xa xỉ hoặc chụp hình bên cạnh ô tô hạng sang.

Trên mạng xã hội, Ngọc Linh thường xuyên xuất hiện trong các video chia sẻ kinh nghiệm bán hàng, chăm sóc khách hàng và truyền động lực khởi nghiệp cho phụ nữ. Hình ảnh của Ngọc Linh được xây dựng chỉn chu, nói chuyện nhẹ nhàng. Điều này giúp Phạm Thị Ngọc Linh tạo dựng được cộng đồng khách hàng trung thành, ủng hộ sản phẩm.

Vợ Huấn Hoa Hồng đứng tên và góp vốn nhiều doanh nghiệp

Nhà cửa và xe cộ đắt tiền là những chi tiết thường xuất hiện trong nội dung của gia đình Huấn Hoa Hồng.

Phạm Thị Ngọc Linh cũng nhiều lần đăng hình ảnh bên các mẫu xe đắt tiền. Những chiếc xe từng xuất hiện trên mạng xã hội của Ngọc Linh gồm Range Rover Sport, Porsche Panamera, Mercedes-Maybach S450.

Ngoài bán hàng trực tiếp trên mạng, Ngọc Linh còn xuất hiện trong hồ sơ của một số doanh nghiệp liên quan đến Huấn Hoa Hồng.

Từ một tài khoản bán hàng và chia sẻ đời sống cá nhân, Ngọc Linh dần trở thành một phần trong hoạt động kinh doanh gắn với sức ảnh hưởng trên mạng xã hội của Huấn Hoa Hồng.

Đáng chú ý là Công ty CP Tập đoàn HL Group, thành lập tháng 2/2022 với vốn điều lệ hơn 99,9 tỷ đồng. Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Huấn Hoa Hồng góp 55% vốn, tương đương hơn 54,9 tỷ đồng, Ngọc Linh góp 40%, tương đương gần 40 tỷ đồng. Hai vợ chồng nắm 95% vốn doanh nghiệp tại thời điểm thành lập.

Ngọc Linh cũng góp 500 triệu đồng, tương đương khoảng 5,55% vốn tại Công ty TNHH Vườn Tùng Nhật Chiến Huấn JP, doanh nghiệp thành lập năm 2024.

Một doanh nghiệp khác là Công ty CP Dịch vụ FB Châu Á, thành lập năm 2018, hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo. Phạm Thị Ngọc Linh giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Từ một tài khoản bán hàng và chia sẻ đời sống cá nhân, Ngọc Linh dần trở thành một phần trong hoạt động kinh doanh gắn với sức ảnh hưởng trên mạng xã hội của Huấn Hoa Hồng.