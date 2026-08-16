Nữ nghệ sĩ cùng Đen Vâu ngồi cà phê dưới gầm cầu

TPO - Đen Vâu từng cùng Kimmese và Lynk Lee tạo nên nhiều ca khúc gây chú ý từ thị trường underground. Khi đã ở vị thế rapper hàng đầu, Đen vẫn âm thầm đứng sau hỗ trợ những người bạn thân thiết.

Bộ ba đình đám một thời của làng nhạc underground Việt - Đen Vâu, Kimmese và Lynk Lee - tái hợp tại concert cá nhân của Kimmese. Sau nhiều năm tách biệt mỗi người một hướng, bộ ba hát lại bản mashup đình đám một thời Rapcoustic 5. Đen và Kimmese vẫn như vậy, chỉ có Lynk Lee thay đổi.

"Tôi có 2 người bạn đặc biệt là Kimmese và Lynk Lee. Một người đã có cuộc sống hoàn toàn mới, chính tôi cũng bất ngờ là Lynk Lee. Người còn lại là Kimmese. 10 năm trước, chúng tôi cùng chập chững vào TPHCM để kiếm sống. Ba đứa từng ngồi một quán cà phê dưới gầm cầu, lặng lẽ nhìn dòng người. Chúng tôi cũng thấy mình lao đi và không biết cuộc đời sẽ như thế nào".

"Đối với tôi, mọi thứ đều có thể cũ, là quần áo, giày dép. Nhưng tình bạn của cả 3 lúc nào cũng mới mẻ và đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng", Đen chia sẻ tiếp.

Bộ 3 đình đám tái xuất ở concert của Kimmese.

Bộ ba Đen, Kimmese và Lynk Lee tạo nên series mashup Rapcoustic từ 10 năm trước. Bản mashup Rapcoustic 5 hút 34 triệu view trên nền tảng YouTube. Các sản phẩm còn lại trong series đều vượt mốc 20 triệu view. Đây là series về rap/RnB, hát trên nền nhạc acoustic của guitar, trống cajon thành công bậc nhất lịch sử nhạc Việt.

Đó là bước ngoặt làm thay đổi sự nghiệp của Đen, Kimmese và Lynk Lee. Từ 8-10 năm trước, Đen bắt đầu vượt qua vùng an toàn của underground rap, tiến vào mainstream và ghi dấu ấn từ bản hit Đưa nhau đi trốn. Lynk Lee có chuỗi sản phẩm bứt phá, vượt qua cái bóng của một ca sĩ chuyên hát nhạc tình yêu tuổi học trò. Kimmese vốn nổi tiếng từ trước và thu hút thêm lượng khán giả hùng hậu.

Ngay lúc này, khi bộ ba hội tụ tại concert của Kimmese, mỗi người tách biệt một ngả. Đen thăng tiến thần tốc để giữ vị thế rapper nhất nhì làng nhạc Việt. Kimmes mất hút nhiều năm vì không phát hành đều đặn sản phẩm mới, từ sự hậu thuẫn của một đơn vị phía sau, nữ ca sĩ làm concert đầu tay. Đây là màn trở lại được chuẩn bị kỹ nhất và đầu tư nhất của nữ rapper đình đám.

Lynk Lee thay đổi nhiều hơn tất cả. Khi làm series mashup Rapcoustic cùng Đen và Kimmes, Lynk Lee là chàng trai gầy gò nhưng sở hữu chất giọng nội lực, truyền cảm. Lynk Lee của hiện tại đã chuyển giới và thay đổi giọng hát. Bất chấp điều đó, sự kết hợp của bộ ba vẫn nhuần nhuyễn, mộc mạc và truyền cảm hứng như xưa.

Trở lại câu chuyện của Đen, trước khi chạm đến đỉnh cao sự nghiệp, nam rapper từng chật vật tìm lấy từng cơ hội ở underground. Trong giai đoạn khó khăn, bên cạnh Đen Vâu còn có JGKiD (Thơm Da LAB), Linh Cáo và nhiều "bạn nhạc" ăn ý với nam rapper. Đen từng bước lên sân khấu Bài hát yêu thích và chẳng được để ý.

Đen và Kimmese ở hiện tại.

Nam rapper từng bị cộng đồng chế nhạo vì sự mộc mạc lạ thường, khác hẳn cá tính thường thấy ở một rapper. Các fan của rap từng nhận định Đen khó nổi tiếng với chất giọng và lối viết lyrics như vậy. Sau này, nam rapper thay đổi định hướng, không sa vào những bản nhạc rap để chứng minh bản thân nữa.

Anh kết hợp với những ca sĩ nữ để làm mềm cá tính rap. Từ Đưa nhau đi trốn, Đen nổi tiếng. Và từ bước ngoặt Bài này chill phết, rapper gốc Quảng Ninh thăng tiến mạnh mẽ. Giờ đây, vị thế của Đen khác biệt với phần lớn cộng sự của anh từ 10 năm trước. Nhưng Đen không quên điểm xuất phát của mình và vẫn thường xuyên góp mặt để hỗ trợ những người bạn, đồng nghiệp thân thiết.

Đó là lý do người ta gọi Đen là rapper giản dị nhất Việt Nam. Dù anh nổi tiếng tới đâu, phong cách của một rapper ngồi gầm cầu uống cà phê và nhìn dòng người xung quanh để lấy cảm hứng viết nhạc vẫn không thay đổi.