Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

TPO - Đoàn kiểm tra, giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung kiểm tra công tác cán bộ tại Đắk Lắk, từ phân cấp quản lý, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển đến đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ.

Ngày 16/8, Đoàn kiểm tra, giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công làm Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 235.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Nội dung kiểm tra tập trung vào phân cấp, phân công quản lý cán bộ; tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá, xác định chức danh lãnh đạo, quản lý; quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đình chỉ chức vụ, cho từ chức. Đoàn cũng kiểm tra công tác quy hoạch, luân chuyển, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Đoàn đồng thời cũng giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026. Thời gian kiểm tra, giám sát từ ngày 1/5/2025 đến thời điểm kiểm tra.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đánh giá cao kết quả Đắk Lắk đạt được trong công tác quản lý cán bộ.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cụ thể hóa các nghị quyết, quy định của Trung ương về quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ và thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị nghiêm túc, quyết liệt, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu Đắk Lắk tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ và phục vụ nhân dân; quan tâm thực hiện Nghị quyết 57, nâng cao năng lực cán bộ, chuẩn bị tốt việc đánh giá, xếp loại cán bộ thông qua phương pháp chấm điểm KPI.

Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát 235 cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo yêu cầu; tạo điều kiện để Đoàn làm việc với các tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc, bảo đảm kiểm tra, giám sát nghiêm túc, đúng quy định, chất lượng và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra, khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk sẽ xây dựng báo cáo đầy đủ, khách quan, trung thực về công tác cán bộ; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.