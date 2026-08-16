Tìm được 3 mộ liệt sĩ từ thông tin người dân, phát hiện nhẫn vàng, đồng hồ

TPO - Từ thông tin do người dân cung cấp, lực lượng chức năng khai quật, xác định 3 phần mộ tại xã Duy Nghĩa (Đà Nẵng) là mộ liệt sĩ. Nhiều di vật được tìm thấy trong mộ như nhẫn vàng, đồng hồ...

Ngày 16/8, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Duy Nghĩa (Đà Nẵng) cho biết đã xác định 3 ngôi mộ do người dân cung cấp thông tin là mộ liệt sĩ.

Các di vật được tìm thấy trong ngôi mộ tại khu vực Hòn Binh, thôn Thi Thại, xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng. Ảnh: UBND xã Duy Nghĩa.

Trước đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Duy Nghĩa tiếp nhận đơn của ông Đồng Phước Quang (SN 1964, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) đề nghị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo thông tin ông Quang cung cấp, ông Trần Thanh Thuận (SN 1965, trú thôn Thi Thại, xã Duy Nghĩa) cho biết trong quá trình đào tìm phần mộ của ông nội tại khu vực Hòn Binh (thôn Thi Thại), gia đình phát hiện một phần mộ có hài cốt và nhiều di vật. Xác định đây không phải mộ của ông nội, gia đình ông Thuận giữ nguyên hài cốt, di vật tại vị trí và hoàn trả hiện trạng.

Từ thông tin nhân chứng và kết quả khảo sát thực tế, lực lượng chức năng tiến hành khai quật, phát hiện hài cốt cùng nhiều di vật, trong đó có đồng hồ đeo tay, các mảnh vải dù.

Qua đối chiếu thông tin, lấy ý kiến nhân chứng và các cựu chiến binh tại địa phương, lực lượng chức năng xác định hài cốt là liệt sĩ. Tuy nhiên, đến nay chưa xác định được danh tính, quê quán và đơn vị của liệt sĩ.

Chiếc đồng hồ được tìm thấy trong hài cốt liệt sĩ tại khu vực Hòn Binh, thôn Thi Thại, xã Duy Nghĩa.

Tiếp đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Duy Nghĩa cũng tiếp nhận thông tin của ông Hồ Văn Quang (SN 1975, trú thôn Tây Sơn, xã Duy Nghĩa) về 2 hài cốt tại khu vực Nổng Cây, thuộc xã Duy Hải cũ, nay là xã Duy Nghĩa.

Theo ông Quang, năm 2018, trong quá trình xúc cát tại khu vực Nổng Cây, ông phát hiện 2 hài cốt được quấn bằng vải dù. Sau đó, ông cất bốc và an táng 2 hài cốt tại Nghĩa trang nhân dân xã Duy Nghĩa.

Từ các thông tin này, Ban Chỉ huy Quân sự xã Duy Nghĩa tham mưu UBND xã tổ chức hội thảo, trao đổi, đối chiếu và đánh giá thông tin với các nhân chứng. Các dấu hiệu về vị trí, thời gian phát hiện, đặc điểm hài cốt và di vật được tập trung xác minh.

Nhẫn vàng được tìm thấy tại một trong hai ngôi mộ ở Nghĩa trang nhân dân xã Duy Nghĩa.

UBND xã Duy Nghĩa đánh giá thông tin do các nhân chứng cung cấp có cơ sở thực tế, phù hợp với đặc điểm lịch sử và địa bàn hoạt động trong thời kỳ chiến tranh, từ đó thống nhất đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục khảo sát, khai quật và xác minh.

Kết quả khai quật cho thấy 2 hài cốt có các dấu hiệu, di vật phù hợp với thông tin nhân chứng cung cấp. Qua đối chiếu, lực lượng chức năng xác định đây là hài cốt liệt sĩ, hiện chưa biết họ tên, quê quán và đơn vị.

Sau khi hoàn tất khai quật, quy tập và lấy mẫu phục vụ giám định ADN, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã bàn giao 3 hài cốt liệt sĩ cho UBND xã Duy Nghĩa quản lý theo quy định.