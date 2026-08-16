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Liên tiếp công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tại Cần Thơ

Cảnh Kỳ

TPO - UBND TP. Cần Thơ quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sạt lở bờ sông, bờ biển tại nhiều khu vực trên địa bàn.

UBND TP. Cần Thơ vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở bờ kênh Số 1 (đoạn từ cầu Mang Cá 2 đến đầu kênh Ba Rinh), và bờ sông Mang Cá - Đại Thành (đoạn bến phà Mang Cá), xã Đại Hải.

Khu vực sạt lở bờ kênh Số 1 có chiều dài khoảng 800m, có đoạn bị sạt lở nghiêm trọng - đỉnh kè đã bị đẩy lệch ra phía sông; vỉa hè, cống thoát nước và 1/2 bề rộng đường đã sụt lún; đà neo kè đã bị nứt, gãy.

Tại khu vực sạt lở, phía trong có trụ sở UBND xã Đại Hải, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở, khu vực đông dân cư sinh sống (chợ Mang Cá). Đầu năm 2026 khu vực này sạt lở làm hư hỏng 10 căn nhà, trong đó 8 hộ dân đã phải di dời nơi ở khác.

Do 1/2 bề rộng mặt đường tỉnh 932B đã sụt lún nghiêm trọng, để đảm bảo an toàn, UBND xã Đại Hải đã cắm biển cấm xe ô tô lưu thông vào khu vực sạt lở, ảnh hưởng không nhỏ đến giao thương hàng hóa khu vực chợ Mang Cá.

Nếu không được gia cố kịp thời, 1/2 mặt đường còn lại có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở, ảnh hưởng đến hoạt động của UBND xã Đại Hải và hai trường học, việc gia cố sẽ tốn kém thêm nhiều kinh phí.

Tại khu vực sạt lở bờ sông Mang Cá - Đại Thành, sạt lở làm hư hỏng hoàn toàn bờ kè bê tông cốt thép; sụt lún toàn bộ mặt đường rộng 3,5m, dài 20m và phần lề đường xuống sông. Hiện trạng sạt lở vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ tiếp tục lan rộng.

Do ảnh hưởng sạt lở, tuyến giao thông huyết mạch Mang Cá - Đại Thành đã bị chia cắt, ảnh hưởng việc đi lại giao thương hàng hóa; năm học mới 2026-2027 đang đến gần, học sinh của hai trường học sẽ gặp khó khăn trong việc đến trường.

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Khu vực sạt lở đoạn qua UBND xã Đại Hải, TP Cần Thơ.

Trước đó, hôm 10/8, UBND TP. Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở nguy hiểm bờ phải sông Trà Nóc (đoạn từ rạch Cầu Cống đến rạch Gừa), phường Thới An Đông.

Đoạn sông này dài khoảng 2km, hiện xảy ra 6 vị trí sạt lở nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến đường giao thông và gây nguy hiểm cho khoảng 130 hộ dân. Nhiều vị trí khác có dấu hiệu nguy cơ tiếp tục sạt lở cao, bờ sông bị lở hàm ếch, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân.

Hiện nay, khu vực sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều vết nứt, tiếp tục sụt lún và biến dạng mái bờ, cho thấy đất nền cặp sông đang trong trạng thái mất ổn định và có nguy cơ tiếp tục sạt lở nguy hiểm trong thời gian tới.

Cùng ngày 10/8, UBND TP. Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở nguy hiểm bờ biển Vĩnh Châu, tại xã Lai Hòa và phường Vĩnh Phước.

Khu vực sạt lở dài khoảng 2,7km, trong đó, khoảng 150m tiếp giáp tuyến kè ngầm giảm sóng hiện hữu, hiện trạng rừng phòng hộ phía ngoài đê biển đã bị xói lở hết, sóng biển đánh trực tiếp vào thân đê, nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Cuối năm 2025, tại khu vực này, sóng biển đã làm sạt lở hết phần mái đê biển chiều dài khoảng 100m. Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã khắc phục tạm thời. Đoạn còn lại bề dày rừng phòng hộ còn rất mỏng và đang tiếp tục bị xói lở mạnh.

Nếu không có giải pháp gia cố kịp thời, tuyến bờ biển nêu trên sẽ bị xói lở hết rừng phòng hộ ngoài đê, nguy cơ vỡ đê biển gây thiệt hại cho khu dân cư bên trong đê, khu nuôi tôm công nghệ cao và hạ tầng công cộng.

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Từ đầu năm đến nay, Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tại nhiều khu vực.

Theo UBND TP. Cần Thơ, việc ưu tiên đầu tư dự án khẩn cấp chống sạt lở tại các khu vực nói trên rất cần thiết và cấp bách. UBND thành phố giao Sở NN&MT phối hợp với các địa phương khu vực sạt lở thực hiện ngay giải pháp gia cố tạm; rà soát, có giải pháp xử lý căn cơ sạt lở, báo cáo UBND thành phố.

UBND các xã phường khu vực sạt lở có trách nhiệm cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Cảnh Kỳ
#sạt lở #Cần Thơ #bờ sông #thiên tai #khẩn cấp #địa phương #an toàn

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