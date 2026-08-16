Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ xe khách đâm container trên cao tốc Bắc - Nam: Hành khách văng khỏi ghế, la hét hoảng loạn

Ngọc Tú

TPO - “Tôi bị hất văng về phía trước, lên đến giữa xe. Ghế phía trên cũng bị lật tung, mọi người la hét, hoảng loạn”, nạn nhân vụ tai nạn giữa xe khách và container trên cao tốc Bắc - Nam, bàng hoàng kể lại.

Đến chiều 16/8, nhiều hành khách trong vụ tai nạn giữa xe khách và container trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Nghệ An vẫn đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

afd901dd-f77b-402a-b8b1-e8c15cd906aa.jpg
Lực lượng Cảnh sát, đơn vị chức năng hỗ trợ đưa các nạn nhân ra khỏi xe đi bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, hơn 20 hành khách bị chấn thương nhẹ ở vùng cổ, chân, tay đang được thăm khám, chụp chiếu. Hai nạn nhân bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

“Có hai bệnh nhân, gồm một nam và một nữ bị thương rất nặng được chuyển đến viện. Một người bị đa chấn thương, bất tỉnh; người còn lại cũng bị đa chấn thương nhưng nhẹ hơn ”, một bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nói.

Nằm trên giường bệnh tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An), chị N.T.T.H. (trú tỉnh Phú Thọ) vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị cho biết vào sáng cùng ngày, đoàn của chị có khoảng 600 người xuất phát từ Phú Thọ đi du lịch. Toàn đoàn có 15 xe khách, trong đó phương tiện gặp nạn chở hơn 40 người.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chị H. ngồi ở hàng ghế số 5. Cú va chạm mạnh, bất ngờ khiến chị cùng nhiều người trên xe bị hất khỏi vị trí. “Tôi ngã nhào khỏi ghế, bị xây xước ở vai và chân”, chị H. kể.

Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, chị H.T.T.T. (trú tỉnh Phú Thọ) may mắn chỉ bị thương nhẹ. “Sau tiếng va chạm rất mạnh, tôi bị hất văng về phía trước, lên đến giữa xe. Ghế phía trên cũng bị lật tung, mọi người la hét, hoảng loạn”, chị T. nhớ lại.

tp-2aoboqrsfhnjli3vqteiffdrl82zuikdwhrtpnjg.jpg
Bệnh nhân bị thương rất nặng, bất tỉnh được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Như đã đưa tin, khoảng 11h ngày 16/8, xe ô tô chở đoàn khách du lịch lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam theo hướng Hà Nội - Nghệ An. Khi đến Km451+700, đoạn gần nút giao Quốc lộ 46, chiếc xe khách bất ngờ đâm vào đuôi xe container đang chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách hư hỏng, nhiều hành khách bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo vụ tai nạn, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa người bị nạn đi cấp cứu, phân luồng giao thông và bảo đảm an toàn cho các phương tiện qua khu vực.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.

Ngọc Tú
#tai nan #vụ tai nạn #Nghệ An #tai nạn giao thông #vụ tai nạn trên cao tốc #bệnh viện #CSGT #vụ tai nạn ở Nghệ An #xe khách đâm đuôi container

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe