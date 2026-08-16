Vụ xe khách đâm container trên cao tốc Bắc - Nam: Hành khách văng khỏi ghế, la hét hoảng loạn

TPO - “Tôi bị hất văng về phía trước, lên đến giữa xe. Ghế phía trên cũng bị lật tung, mọi người la hét, hoảng loạn”, nạn nhân vụ tai nạn giữa xe khách và container trên cao tốc Bắc - Nam, bàng hoàng kể lại.

Đến chiều 16/8, nhiều hành khách trong vụ tai nạn giữa xe khách và container trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Nghệ An vẫn đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Lực lượng Cảnh sát, đơn vị chức năng hỗ trợ đưa các nạn nhân ra khỏi xe đi bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, hơn 20 hành khách bị chấn thương nhẹ ở vùng cổ, chân, tay đang được thăm khám, chụp chiếu. Hai nạn nhân bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

“Có hai bệnh nhân, gồm một nam và một nữ bị thương rất nặng được chuyển đến viện. Một người bị đa chấn thương, bất tỉnh; người còn lại cũng bị đa chấn thương nhưng nhẹ hơn ”, một bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nói.

Nằm trên giường bệnh tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An), chị N.T.T.H. (trú tỉnh Phú Thọ) vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị cho biết vào sáng cùng ngày, đoàn của chị có khoảng 600 người xuất phát từ Phú Thọ đi du lịch. Toàn đoàn có 15 xe khách, trong đó phương tiện gặp nạn chở hơn 40 người.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chị H. ngồi ở hàng ghế số 5. Cú va chạm mạnh, bất ngờ khiến chị cùng nhiều người trên xe bị hất khỏi vị trí. “Tôi ngã nhào khỏi ghế, bị xây xước ở vai và chân”, chị H. kể.

Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, chị H.T.T.T. (trú tỉnh Phú Thọ) may mắn chỉ bị thương nhẹ. “Sau tiếng va chạm rất mạnh, tôi bị hất văng về phía trước, lên đến giữa xe. Ghế phía trên cũng bị lật tung, mọi người la hét, hoảng loạn”, chị T. nhớ lại.

Bệnh nhân bị thương rất nặng, bất tỉnh được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Như đã đưa tin, khoảng 11h ngày 16/8, xe ô tô chở đoàn khách du lịch lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam theo hướng Hà Nội - Nghệ An. Khi đến Km451+700, đoạn gần nút giao Quốc lộ 46, chiếc xe khách bất ngờ đâm vào đuôi xe container đang chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách hư hỏng, nhiều hành khách bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo vụ tai nạn, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa người bị nạn đi cấp cứu, phân luồng giao thông và bảo đảm an toàn cho các phương tiện qua khu vực.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.