Diễn biến mưa dông miền Bắc, miền Trung những ngày tới

TPO - Dự báo chiều tối và đêm 16/8, mưa dông tiếp tục bao trùm khu vực vùng núi Bắc bộ. Ngày 17/8, trời ít mưa, nắng nóng. Từ đêm 17/8, miền Bắc và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa dông trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cường độ mưa rất lớn.

Chiều 16/8, tại 5 tỉnh vùng núi Bắc Bộ gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh đã xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to trên 50mm chỉ trong hai giờ đồng hồ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong tối và đêm 16/8, mưa dông còn tiếp tục ở khu vực các tỉnh trên, dẫn đến nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất.

Dự báo từ đêm 17/8, miền Bắc, Bắc Trung Bộ bước vào một đợt mưa rất lớn trên diện rộng, do sự hình thành của rãnh áp thấp, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao.

Tính riêng đêm 17 và ngày 18/8, miền Bắc, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Sau đó, từ đêm 18/8 đến ngày 21/8, Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tuyên Quang cũ và Quảng Bình cũ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 120-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang cũ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị thời gian này có mưa ít hơn, phổ biến từ 80-170mm, có nơi trên 230mm.

Trước khi đón mưa dông, ngày 17/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khá oi nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ. Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, mưa dông xuất hiện sau một ngày nắng nóng dẫn đến nguy cơ rất cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, mưa lớn dồn dập dẫn đến nguy cơ cao xảy ra ngập úng, cục bộ, lũ quét và sạt lở đất.

Cũng trong ngày 17/8, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hoà tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Từ ngày 18/8, nắng nóng dịu dần tại khu vực này, riêng Quảng Trị cũ đến Đà Nẵng từ đêm 18 đến ngày 20/8 cũng có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ xuất hiện mưa vừa, đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.