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CLIP: Bếp gas mini phát nổ thành quả cầu lửa giữa nhóm người đang ăn lẩu

Tân Lộc

TPO - Đoạn clip ghi lại hình ảnh bếp gas mini bất ngờ phát nổ làm nhóm khoảng 15 người, trong đó có cả trẻ em ở xã Cái Nước (Cà Mau) hoảng loạn.

Clip: Người dân cung cấp

Trưa 16/8, một đoạn video ghi lại cảnh nhóm người đang ngồi ăn lẩu, bất ngờ bếp gas mini phát nổ được lan truyền trên mạng xã hội Facebook.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra khoảng 10h cùng ngày tại gia đình chị Đ.N.H (26 tuổi, ở xã Cái Nước, Cà Mau). Thời điểm đó, khoảng 15 người là bà con, họ hàng gồm cả trẻ em trong gia đình chị H. đang ăn lẩu, bếp gas mini bất ngờ phát nổ, tạo quả cầu lửa lớn.

Bếp gas mini bất ngờ phát nổ, khiến 3 người bị thương. Ảnh cắt từ clip.

Vụ nổ làm 3 người bị thương, trong đó hai người bị bỏng nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước. Người còn lại bị thương nhẹ được cho về nhà.

Sau vụ việc, chị H. đăng đoạn video ghi lại cảnh bếp gas phát nổ lên mạng xã hội. Đoạn video sau đó được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ để cảnh báo nguy cơ mất an toàn khi sử dụng bếp, bình gas mini.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng bình gas và bếp gas quá cũ, bình gas tự chiết nạp hoặc có dấu hiệu hư hỏng, bởi có thể làm tăng nguy cơ rò rỉ gas, cháy nổ.

Tân Lộc
#bếp gas #nổ gas #Cà Mau #thương tích #an toàn gas #bình gas cũ

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