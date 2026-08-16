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Xã hội

Thái Nguyên:

Đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản, thu hồi tiền trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Thanh Hiếu

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu Cơ quan Thi hành án dân sự đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản, thu hồi tiền, tài sản, nhất là trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, giảm án tồn đọng. 

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Chỉ thị số 22 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, công tác THADS, thi hành án hành chính (THAHC) trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS và THAHC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn phát sinh, tiến độ tổ chức thi hành án trong một số vụ việc còn chậm...

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Cơ quan THADS Thái Nguyên tổ chức cưỡng chế THA

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về THA; chủ động phối hợp, hỗ trợ và giám sát hoạt động THADS, tập trung vào các vụ việc phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.

Đảng ủy UBND xã, phường lãnh đạo UBND cùng cấp chủ động phối hợp trong tổ chức thi hành án, kịp thời nắm tình hình, xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Ban Chỉ đạo THADS tỉnh tiếp tục được kiện toàn, phát huy vai trò điều phối liên ngành, tập trung tháo gỡ những vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài.

Ban Thường vụ tỉnh yêu cầu cơ quan THADS tỉnh tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện, đẩy nhanh xử lý tài sản, thu hồi tiền, tài sản nhất là trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; giảm án tồn đọng. Đồng thời, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp có điều kiện thi hành án nhưng chây ỳ, trốn tránh, chống đối.

Bên cạnh đó, hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát trong nội bộ, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình THA.

Thanh Hiếu
#Tham nhũng #Thi hành án #Tài sản #Thu hồi #Thái Nguyên #Chuyển đổi số

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