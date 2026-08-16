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Nhiều cơ sở y tế tại Gia Lai vi phạm về điều kiện hoạt động khám chữa bệnh

Tiền Lê

TPO - Trước việc phát hiện nhiều vi phạm tại các đơn vị y tế, khám chữa bệnh trên địa bàn, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Ngày 16/8, Chánh Thanh tra tỉnh đã có kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm liên quan tới việc phát hiện nhiều vi phạm tại các đơn vị y tế trên địa bàn.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về cấp giấy phép hoạt động và tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn. Theo đó, đoàn thanh tra đã kiểm tra 127 hồ sơ cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế cung cấp và kiểm tra, xác minh tại 16 trung tâm y tế, 5 phòng khám đa khoa, 12 phòng khám chuyên khoa trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện một số trung tâm y tế thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ đối với thiết bị y tế không đầy đủ. Ngoài ra, một số đơn vị không xây dựng kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế; không có hồ sơ quản lý thiết bị y tế; số lượng bác sỹ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chưa đảm bảo; quản lý, cấp phát thuốc sai quy định về quản lý, cấp phát thuốc.

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Một trong số các phòng khám xảy ra vi phạm trên địa bàn Gia Lai.

Trong quá trình thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, một số trung tâm y tế ở Gia Lai chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Qua thanh tra phát hiện nhiều tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, các phòng khám có những tồn tại, vi phạm.

Cụ thể, tại Phòng khám Đa khoa Hương Sơn, Phòng khám Đa khoa Thành Long, Phòng khám Đa khoa 38 Lê Lợi, Phòng khám Đa khoa Toàn Mỹ, người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn nhưng không có chứng chỉ đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn. Tại Phòng khám nội tổng hợp Hoài Nhơn, Phòng xét nghiệm Y khoa Hoài Nhơn và Phòng X-Quang cử nhân N.H.Q., Phòng khám chuyên khoa Nội có cùng địa điểm hoạt động, dùng chung nơi đón tiếp bệnh nhân, nồi hấp tiệt trùng thiết bị y tế, hộp cấp cứu phản vệ và bảng hiệu; Phòng khám nội tổng hợp H.N. còn không có hồ sơ bảo trì máy siêu âm và máy điện tim.

Ngoài ra, tại Nha khoa Quy Nhơn, bác sỹ N.T.T. có phạm vi hành nghề được cấp phép là khám và điều trị Răng-Hàm-Mặt nhưng thực hiện chụp X-Quang cho người bệnh. Phòng khám chuyên khoa Nhi bác sỹ T.Q.D. không có nơi đón tiếp người bệnh, biển hiệu ghi thêm “Bác sỹ tư vấn và điều trị dinh dưỡng”, máy hút mũi không có nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Thanh tra tỉnh Gia Lai nêu rõ, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trên là do Sở Y tế thực hiện công tác kiểm tra, rà soát hồ sơ sau cấp phép chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc của Sở Y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh chưa hiệu quả.

Tiền Lê
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