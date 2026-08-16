Biểu diễn nhạc cụ, thanh nhạc nằm trong ngành nghề đào tạo trọng điểm của Hà Nội

TPO - Hà Nội công bố danh mục ngành, nghề trọng điểm áp dụng cho đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trong nước gồm 61 ngành, nghề. Các nhóm ngành nổi bật gồm biểu diễn nhạc cụ phương Tây, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, thanh nhạc, piano, diễn viên kịch...

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 4287 về việc ban hành danh mục lĩnh vực, ngành, nghề trọng điểm; ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới (thực hiện Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND Thành phố).

Danh mục được chia thành 3 nhóm, trong đó, danh mục lĩnh vực, ngành trọng điểm áp dụng đối với học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng ở nước ngoài gồm 8 lĩnh vực như công nghệ thông tin; điện tử - viễn thông; y sinh - sinh học ứng dụng; kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; xây dựng - đô thị; tài chính - kinh tế; giáo dục; văn hóa.

Danh mục ngành, nghề trọng điểm áp dụng cho đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trong nước gồm 61 ngành, nghề. Các nhóm ngành nổi bật gồm biểu diễn nhạc cụ phương Tây, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, thanh nhạc, piano, diễn viên kịch; cơ khí, chế tạo khuôn mẫu, vật liệu, hàn, cơ điện tử; điện, điện tử, điều khiển tự động hóa, năng lượng tái tạo, vi mạch bán dẫn; công nghệ ô tô; công nghệ thông tin, lập trình máy tính, trí tuệ nhân tạo, thiết kế đồ họa.

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Danh mục này cũng bao gồm các ngành, nghề phục vụ phát triển du lịch - dịch vụ như hướng dẫn du lịch, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật làm bánh, kỹ thuật pha chế đồ uống, nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, du lịch sinh thái, quản trị khách sạn...

Đối với nhóm học sinh, sinh viên theo học chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục, đào tạo nước ngoài được chuyển giao thực hiện tại Việt Nam, Hà Nội xác định 12 ngành, nghề tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới, gồm: công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), quản trị mạng máy tính, thiết kế đồ họa, điện tử công nghiệp, kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, cơ điện tử, công nghệ sinh học, hướng dẫn du lịch, quản trị lữ hành, quản trị nhà hàng và quản trị khu resort.

Theo Nghị quyết 57/2026/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội, nghiên cứu sinh tham gia giải quyết các bài toán lớn của Thủ đô sẽ được hưởng cơ chế hỗ trợ về sinh hoạt phí, nghiên cứu, công bố khoa học quốc tế, tham dự hội thảo quốc tế và hoàn thành luận án.

Ngoài ra, người được cử đi đào tạo Tiến sĩ trong nước được hỗ trợ trọn gói bằng 60 lần mức lương tối thiểu vùng I; đào tạo Thạc sĩ được hỗ trợ 30 lần mức lương tối thiểu vùng I. Đối với đào tạo sau đại học ở nước ngoài, Thành phố có chính sách hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế và vé máy bay theo quy định.

Nghị quyết 57 cũng quy định trách nhiệm của người thụ hưởng là phải thực hiện đầy đủ các cam kết; trường hợp không hoàn thành chương trình hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo quy định thì phải thực hiện trách nhiệm bồi hoàn.