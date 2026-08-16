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Xác lập kỷ lục 'chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam'

Huỳnh Thủy

TPO - “Mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam” và “Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam” vừa được xác lập kỷ lục Việt Nam tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.

Tối 15/8, tại Quảng trường 10/3, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”, thu hút hàng nghìn người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh tăng trưởng 5,98%, vượt kịch bản đề ra. Đến năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 41.000 ha sầu riêng, sản lượng niên vụ dự kiến đạt gần 500.000 tấn; 280 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 7.500 ha và 41 cơ sở đóng gói được phê duyệt phục vụ xuất khẩu.

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Ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - phát biểu khai mạc lễ hội.

“Chúng ta không phát triển sầu riêng bằng mọi giá, không chạy theo diện tích và sản lượng đơn thuần; mà phát triển bằng chất lượng, tiêu chuẩn, khoa học - công nghệ, liên kết chuỗi, chế biến sâu và thương hiệu”, ông Đỗ Hữu Huy nói.

Theo ông Đỗ Hữu Huy, chất lượng phải được hình thành ngay từ vườn cây. Mỗi mã số vùng trồng không chỉ là “tấm vé” xuất khẩu mà phải là cam kết về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và chất lượng.

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Gùi sầu riêng lớn nhất và 102 món ăn từ sầu riêng được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Tại lễ khai mạc, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập 2 kỷ lục “Mô hình Chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam” và “Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam” với 102 món ăn.

Hai kỷ lục này đã góp phần tôn vinh sự sáng tạo, giá trị của sầu riêng, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa Tây Nguyên và thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk đến du khách trong nước, quốc tế.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #kỷ lục #sầu riêng #gùi sầu riêng #lễ hội

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