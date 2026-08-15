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Mua vé số bán dạo trúng ngay Vietlott gần 30 tỷ đồng

Việt Linh

TPO - Tờ vé số được mua trong lúc đang ngồi uống cà phê cùng bạn đã mang về cho ông T. tại TPHCM giải Vietlott gần 30 tỷ đồng.

Chi nhánh Vietlott TPHCM vừa tổ chức lễ trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 01544 cho ông T. (ở TPHCM).

Giá trị giải thưởng gần 30 tỷ đồng. Tấm vé may mắn được phát hành tại TPHCM.

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Cựu quân nhân tại TPHCM giải Vietlott hơn gần 30 tỷ đồng.

Ông T. hiện sinh sống tại TPHCM. Chia sẻ tại lễ trao thưởng, ông T. cho biết đã có khoảng 2 năm chơi các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott như một hình thức giải trí.

Theo lời ông T., hôm đó ông đang ngồi uống cà phê cùng bạn thì được một người bán vé số dạo mời mua vé Vietlott. Do đã có thói quen mua Vietlott hằng ngày, ông quyết định mua một tấm vé mà không suy nghĩ quá nhiều.

Không ngờ, chính tấm vé được mua trong buổi cà phê ấy lại trở thành tấm vé Jackpot trị giá gần 30 tỷ đồng.

Sau khi nhận thưởng, ông T. cho biết dự kiến dành một phần số tiền để chăm lo, vun vén cho gia đình và thực hiện những dự định riêng.

Với giải thưởng gần 30 tỷ đồng, ông T. có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chịu thuế suất 10% và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Vietlott được thành lập năm 2011, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính đại diện chủ sở hữu, với vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Năm 2025, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu 9.686 tỷ đồng. Tổng cộng có khoảng 32 triệu lượt người trúng thưởng, với giá trị chi trả hơn 5.340 tỷ đồng.

Năm nay, Vietlott đặt mục tiêu đạt doanh thu 10.852 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với năm trước và cũng là mức cao nhất kể từ khi đi vào hoạt động.

Việt Linh
#Vietlott #Jackpot #Mega 6/45 #Quân nhân #Thành phố Hồ Chí Minh #trúng thưởng #câu chuyện may mắn

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