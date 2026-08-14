Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan ế chỏng chơ

Tân Châu

TPO - Một du thuyền The Reverie Saigon và hai tàu Thalia, Electra của bà Trương Mỹ Lan vừa được thông báo đấu giá bất thành do không có người đăng ký tham gia. Ba tài sản này đã được giảm giá và đấu giá đến lần thứ 5 nhưng vẫn chưa có người mua.

Ngày 14/8, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM có thông báo về việc đấu giá không thành đối với ba phương tiện thủy là du thuyền The Reverie Saigon, tàu Thalia và tàu Electra của bà Trương Mỹ Lan.

du-thuyen.jpg
Du thuyền The Reverie Saigon. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TPHCM.

Đây là các tài sản đang được kê biên để thi hành các nghĩa vụ theo Bản án số 504/2024/HSST ngày 17/10/2024 của TAND TPHCM và các quyết định thi hành án liên quan.

Theo thông báo, THADS TPHCM nhận được công văn ngày 11/8/2026 của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TPHCM về việc không có người đăng ký tham gia đấu giá đối với ba tài sản nêu trên.

Tài sản thứ nhất là du thuyền The Reverie Saigon, màu xanh trắng, số đăng ký SG.8389, số kiểm soát VR18051515. Du thuyền có hai máy, sản xuất năm 2018 tại Pháp. Hiện tài sản được lưu giữ tại Bến du thuyền Tam Sơn, Swan Bay - Đảo Đại Phước, xã Đại Phước, TP.Đồng Nai, được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 35,2 tỷ đồng

Tài sản thứ hai là tàu Thalia, màu trắng, số đăng ký SG.8317, số kiểm soát VR17050813. Tàu được sản xuất năm 2017 tại Ba Lan, sử dụng hai máy. Nơi có tài sản là khu vực Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Giá khởi điểm là 3,4 tỷ đồng.

Tài sản thứ ba là tàu Electra, màu trắng, số đăng ký SG.8316, số kiểm soát VR17050812. Tàu cũng được sản xuất tại Ba Lan năm 2017, với hai máy, hiện được lưu giữ tại Vinhomes Central Park. Giá khởi điểm 3,4 tỷ đồng.

Theo THADS TPHCM, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được thông báo, người được thi hành án có quyền nhận các tài sản này để trừ vào số tiền được thi hành án.

Trường hợp người được thi hành án không nhận tài sản để trừ vào nghĩa vụ phải thi hành, Chấp hành viên sẽ quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục đưa ra bán đấu giá theo quy định.

Tính đến thời điểm hiện tại, 3 tài sản này đã được đấu giá đến lần thứ năm nhưng vẫn chưa có người mua.

Riêng du thuyền The Reverie Saigon giá liên tục được điều chỉnh giảm sau mỗi lần đấu giá bất thành. Từ mức 52,4 tỷ đồng ở lần đầu (tháng 1/2026) rồi giảm dần qua các lần đấu giá tiếp theo: 49,2 tỷ đồng (lần 2), 46,8 tỷ đồng (lần 3), 38,7 tỷ đồng (lần 4) và lần thứ năm (tổ chức ngày 13/8 như nêu trên) giá chỉ còn hơn 35,2 tỷ đồng.

Tân Châu
#Thi hành án #Trương Mỹ Lan #Vạn Thịnh Phát #Đấu giá tài sản #Du thuyền The Reverie Saigon #Kê biên tài sản

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe