Bộ Công Thương tổ chức chuỗi sự kiện về tiết kiệm năng lượng tại Đà Nẵng

TPO - Từ ngày 13 - 16/8, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công Thương tổ chức chuỗi sự kiện Triển lãm và hội thảo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả toàn quốc năm 2026. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3).

Theo Bộ Công Thương, ngày 13/8 diễn ra hội thảo tham vấn mô hình Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến các doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ cùng mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động, nguồn lực tài chính, các hình thức hỗ trợ và lộ trình thành lập Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Cùng ngày, Bộ Công Thương cũng tổ chức hội thảo “Chính sách, công nghệ và tài chính thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp” sẽ chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật chính sách và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại doanh nghiệp.

"Gian hàng xanh: Tiêu dùng đúng cách - Tiết kiệm điện năng" thu hút nhiều khách tham quan tại Hội chợ triển lãm thiết bị tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh

Ngày 14/8 sẽ diễn ra hội nghị Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả toàn quốc năm 2026. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019–2030 (VNEEP3) đến tháng 6/2026, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn và những rào cản trong triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. bàn giải pháp triển khai trong thời gian tới.

Theo Bộ Công Thương, trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 14 đến 16/8, hội chợ triển lãm thiết bị tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh được tổ chức tại Công viên bờ Đông cầu Rồng, với quy mô khoảng 100 gian hàng.

Cũng theo Bộ Công Thương, trong khuôn khổ Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, năm 2026, bộ sẽ triển khai chuỗi 10 hội thảo chuyên đề trên phạm vi cả ba miền Bắc – Trung – Nam, tạo diễn đàn kết nối các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức trong lĩnh vực năng lượng nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng công nghệ và thúc đẩy các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ Công Thương kỳ vọng Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam sẽ trở thành cầu nối giữa các bên liên quan – bao gồm đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị tư vấn, cung cấp giải pháp công nghệ đến chuyên gia kỹ thuật.

Cộng đồng Hiệu quả năng lượng góp phần hình thành hệ sinh thái phát triển bền vững trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam