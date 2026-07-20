Lan tỏa giải pháp tiết kiệm năng lượng qua chương trình Gian hàng xanh

TPO - Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, việc Bộ Công Thương đưa Gian hàng Xanh vào ENTECH HANOI 2026 có ý nghĩa rất thiết thực. Đây là cầu nối giữa chính sách và thị trường, giữa doanh nghiệp sản xuất thiết bị tiết kiệm năng lượng với người tiêu dùng, đối tác phân phối và các địa phương, tạo thêm động lực để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng - môi trường Hà Nội năm 2026 (ENTECH HANOI 2026) ngày 24/6, ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện Nghị quyết số 70 ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thành ủy Hà Nội và UBND thành phố đã ban hành các kế hoạch triển khai nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thủ đô.

Theo đó, năm 2026, thành phố phấn đấu tiết kiệm năng lượng từ 1,6% đến 1,8% so với nhu cầu dự báo; tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ và tối thiểu 10% điện năng trong các tháng cao điểm nắng nóng. Đồng thời, tiếp tục khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý và sử dụng năng lượng. Những mục tiêu này cho thấy, tiết kiệm năng lượng đang được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển xanh của Thủ đô. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng, nhất là vào cao điểm nắng nóng, việc phổ biến công nghệ tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy thiết bị hiệu suất cao và thay đổi hành vi tiêu dùng có ý nghĩa quan trọng đối với cả hệ thống điện, doanh nghiệp và từng hộ gia đình.

Theo ông Lưu, việc Bộ Công Thương đưa Gian hàng Xanh vào ENTECH HANOI 2026 có ý nghĩa rất thiết thực. Đây là cầu nối giữa chính sách và thị trường, giữa doanh nghiệp sản xuất thiết bị tiết kiệm năng lượng với người tiêu dùng, đối tác phân phối và các địa phương. Qua đó, chương trình tạo thêm động lực để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công giới thiệu với các khách mời về các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại Gian hàng Xanh

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết, trong năm 2026 sẽ tổ chức chuỗi 25 chương trình “Gian hàng Xanh - Tiết kiệm năng lượng” trên toàn quốc. Gian hàng Xanh đầu tiên tại ENTECH HANOI 2026 là không gian trưng bày, kết nối và chia sẻ các giải pháp, công nghệ, mô hình tiêu biểu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp, công trình xây dựng và đời sống. Đây cũng là nơi giới thiệu các sản phẩm đạt hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận.

25 Gian hàng Xanh - Tiết kiệm năng lượng thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển kinh tế bền vững.

Điểm đáng chú ý của Gian hàng Xanh là cách tiếp cận gần gũi với người dân và doanh nghiệp. Không chỉ dừng ở trưng bày sản phẩm, mỗi gian hàng được thiết kế như một không gian tương tác, nơi khách tham quan có thể tìm hiểu về công nghệ tiết kiệm năng lượng, thiết bị hiệu suất cao, mô hình sử dụng năng lượng hiệu quả và các giải pháp phù hợp với sinh hoạt cũng như sản xuất.

Tại các điểm đến, chương trình có nhiều hoạt động tư vấn, trò chơi tương tác, quà tặng và hướng dẫn trực tiếp. Qua đó, thông điệp tiết kiệm năng lượng không còn là khẩu hiệu chung chung, mà được cụ thể hóa thành những lựa chọn thiết thực: Dùng thiết bị tiết kiệm điện, thay đổi thói quen tiêu dùng, tối ưu vận hành máy móc, cải tiến công nghệ sản xuất và từng bước chuyển sang các mô hình xanh hơn.