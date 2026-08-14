ABBank ghi nhận lợi nhuận 3.016 tỷ đồng, điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ lên gần 27.000 tỷ đồng

Báo cáo soát xét bán niên 2026 do Ernst & Young (E&Y) thực hiện ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt con số ấn tượng 3.016 tỷ đồng và khẳng định sức khỏe tài chính của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - ABB). Đây là nền tảng vững chắc để Ngân hàng điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ lên gần 27.000 tỷ đồng, tạo dư địa bứt phá cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo và hướng tới mục tiêu gia tăng thu nhập phí dịch vụ và tổng thu nhập hoạt động.

Nền tảng tài chính vững chắc và bước đệm tăng vốn lên gần 27.000 tỷ đồng

Theo Báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét bởi E&Y Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm ABBank đạt 3.016 tỷ đồng, hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch. Bên cạnh đó, nền tảng vốn của ABBank tiếp tục duy trì ở mức tối ưu với Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt trên 12% và nợ xấu nội bảng được kiểm soát chặt chẽ dưới 1,5%.

Kết quả kinh doanh cùng nền tảng tài chính được củng cố là cơ sở để ABBank điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ hướng đến mức vốn điều lệ mới gần 27.000 tỷ đồng vào cuối Quý I năm tới (hiện đang lấy ý kiến Cổ đông để sớm thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ và báo cáo xin chấp thuận của NHNN). Nguồn lực tài chính mới sẽ tạo dư địa tăng trưởng mạnh mẽ, giúp Ngân hàng đáp ứng nhu cầu phát triển đột phá trong chu kỳ tiếp theo.

Chiến lược Bán lẻ và hệ sinh thái Quản lý tài sản

Song song với việc củng cố quy mô vốn, ABBank đang đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu doanh thu, hướng tới nâng tỷ trọng Thu nhập ngoài lãi (NFI) trên tổng doanh thu hoạt động (TOI). Để hiện thực hóa mục tiêu tham vọng này, Ngân hàng đang quyết liệt triển khai chiến lược trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu trên thị trường.

Tính đúng đắn của định hướng chiến lược này được khẳng định qua hai giải thưởng quốc tế uy tín mà ABBank nhận được là "Ngân hàng Bán lẻ phát triển nhanh nhất Việt Nam" và "Ngân hàng có Chuyển đổi Số ấn tượng nhất" do Global Banking & Finance Review (Vương quốc Anh) trao tặng. Đồng thời, ABBank cũng triển khai các kế hoạch kinh doanh theo chiến lược thúc đẩy mảng bán lẻ như phát hành thẻ tín dụng và gia tăng nguồn thu phí từ bảo hiểm (Bancassurance) nhờ tái cấu trúc sản phẩm và quy trình tư vấn.

ABBank cũng đang tích cực xây dựng và tích hợp hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện – từ chứng chỉ tiền gửi, chứng chỉ quỹ đến các sản phẩm cấu trúc trực tiếp trên App Mobile – kết hợp cùng Chứng khoán An Bình (ABS) và Quản lý quỹ An Bình (ABF) nhằm mở rộng chuỗi giá trị sản phẩm, dịch vụ và tối đa hóa nguồn thu phí.

Đòn bẩy Công nghệ & AI phục vụ quy mô Bán lẻ

Chiến lược đầu tư bài bản vào công nghệ thông tin đã tạo ra bệ phóng vững chắc cho sự phát triển của ABBank. Việc ưu tiên nguồn lực đầu tư cho công nghệ đã giúp ABBank hoàn thành việc tái thiết hạ tầng toàn diện: nâng cấp thành công hệ thống lõi T24 lên phiên bản R24 tiên tiến, hiện đại hóa Core thẻ, ứng dụng kiến trúc Microservices và điện toán đám mây Google Cloud.

Sức mạnh hạ tầng số được chứng thực qua việc ra mắt thành công ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới ABBank Mobile và ABBank Business, các nền tảng phục vụ khách hàng và giao dịch đạt mức sẵn sàng tới 99,975%. Chỉ trong thời gian ngắn, Ngân hàng đã chuyển đổi thành công 80% khách hàng sang nền tảng số, kéo số lượng khách hàng mới bứt phá mạnh mẽ (khách hàng cá nhân tăng 92%, doanh nghiệp tăng 95%).

Đặc biệt, việc ứng dụng AI và công cụ phân tích dữ liệu thông minh Client One đã hỗ trợ đắc lực cho việc chấm điểm tín dụng, tự động hóa quy trình và đề xuất danh mục sản phẩm cá nhân hóa, vừa tối ưu hóa chi phí vận hành (CIR), vừa gia tăng trải nghiệm bảo mật và giá trị trọn đời cho khách hàng.

Sẵn sàng cho chu kỳ bứt phá

Bà Nguyễn Thị Hương – Phó Tổng Giám đốc ABBank khẳng định: "Báo cáo soát xét từ E&Y là lời khẳng định cho tính minh bạch và an toàn vận hành. Cùng với những ghi nhận về chuyển đổi số và bán lẻ, việc tăng vốn điều lệ lên gần 27.000 tỷ đồng cùng các mục tiêu cụ thể về phát triển nguồn thu phí là bước chuẩn bị chiến lược để ABBank nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng cho các cột mốc vươn tầm tiếp theo."

Với kết quả kinh doanh tích cực, nền tảng tài chính được củng cố và chiến lược bán lẻ ngày càng rõ nét, ABBANK đang từng bước chuẩn bị nguồn lực cho một chu kỳ phát triển mới. Trong đó, tăng vốn, công nghệ và chuyển dịch mô hình kinh doanh được xác định là những động lực quan trọng để Ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng quy mô và gia tăng giá trị bền vững trong dài hạn cho Khách hàng, Cổ đông.