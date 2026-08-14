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Bắt đầu thu phí tại 5 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam

Lộc Liên

TPO - Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với 5 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Quảng Ngãi đến Nha Trang, với mức 900 đồng mỗi km, từ 14h ngày 14/8.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, Cục này sẽ bắt đầu tổ chức thu phí sử dụng đường bộ tại 5 đoạn tuyến thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, tính từ 14h ngày 14/8. Các đoạn tuyến gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

Mức phí sử dụng đường bộ được áp dụng là 900 đồng mỗi km. Đây là những tuyến cao tốc được xây dựng với quy mô 4 làn xe, trong đó làn dừng khẩn cấp không liên tục.

Từ thời điểm vừa nêu, cơ quan quản lý sẽ thực hiện thu phí điện tử không dừng (ETC) theo quy định hiện hành đối với tất cả các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Cục Đường bộ đề nghị chủ phương tiện và lái xe chủ động kiểm tra việc dán thẻ đầu cuối ETC và bảo đảm tài khoản thu phí còn đủ số dư trước khi lưu thông trên đường cao tốc.

Đề xuất mở rộng toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam, vốn 186.000 tỷ đồng (2).jpg
Một đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông . Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam.

Nếu chủ xe chưa dán thẻ ETC hoặc tài khoản giao thông không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng cần phải đăng ký, kích hoạt dịch vụ và nạp tiền vào tài khoản giao thông trước khi lưu thông trên đường cao tốc.

Theo Bộ Xây dựng, 5 đoạn tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Nha Trang có tổng chiều dài thu phí gần 395km. Trong đó, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài tính phí 79km, mức thu phí các nhóm xe dao động từ hơn 71.000 đồng đến hơn 284.000 đồng.

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn có chiều dài tính phí hơn 122, mức thu phí dao động ở mức hơn 110.000 đồng đến gần 441.000 đồng.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, chiều dài tính phí hơn 61km, mức thu phí dao động trong khoảng gần 57.000 đồng đến hơn 227.000 đồng.

Đối với cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, chiều dài tính phí gần 47 km, chủ xe cần trả mức phí trong khoảng hơn 41.00 đồng đến hơn 168.000 đồng, tùy nhóm xe.

Còn nếu lưu thông trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang với chiều dài hơn 83km, mức phí lưu thông của các nhóm xe có mức từ 75.000 đồng đến hơn 300.000 đồng.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai thu phí trên 5 đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Trong đó, đoạn Phan Thiết - Dầu Giây được áp dụng mức 1.300 đồng/PCU/km do đạt tiêu chuẩn 4 làn xe hoàn chỉnh, trong khi bốn tuyến còn lại áp dụng mức 900 đồng/PCU/km.

Lộc Liên
#cao tốc Bắc Nam #thu phí #đường bộ #dự án giao thông #Việt Nam #quốc lộ #giao thông

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