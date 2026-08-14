Panasonic tiếp tục khẳng định cam kết chăm sóc sức khỏe toàn diện với thế hệ máy giặt mới

Tiêu chuẩn của người dùng Việt với chất lượng sống nói chung và việc giặt quần áo nói riêng đang thay đổi cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Chính những kỳ vọng ngày càng khắt khe đó, cộng hưởng với tinh thần cầu toàn trứ danh của người Nhật, chính là động lực và là nguồn cảm hứng tạo nên hai dòng máy giặt mới nhất của Panasonic năm 2026: máy giặt cửa trước với khả năng diệt khuẩn tối ưu và máy giặt cửa trên với sức giặt mạnh mẽ.

Sạch khuẩn tối ưu từ sợi vải tới gioăng cửa và lồng giặt với máy giặt cửa trước Panasonic thế hệ mới

Thế hệ máy giặt cửa trước Panasonic 2026 gồm hai nhóm sản phẩm - máy giặt tích hợp sấy và máy giặt tối ưu - cùng được nâng cấp về khả năng diệt khuẩn, tự động vệ sinh và thiết kế hướng đến người dùng.

Bộ đôi diệt khuẩn an tâm: Diệt khuẩn nước lạnh Blue Ag+ & Diệt khuẩn hơi nước nóng StainMaster+

Mỗi loại vải có một ngưỡng chịu nhiệt khác nhau, mỗi vết bẩn lại có một tính chất và mức độ riêng biệt, từ đó đòi hỏi những giải pháp linh động giặt sạch khuẩn trong khi vẫn giữ được chất lượng và độ bền của quần áo. Để trả lời cho bài toán này, Panasonic tích hợp bộ đôi công nghệ diệt khuẩn StainMaster+ và Blue Ag+ trong các dòng máy giặt cửa trước vừa mới ra mắt.

StainMaster+, có thể hiểu là công nghệ diệt khuẩn hơi nước nóng, có khả năng diệt khuẩn tối ưu bằng cách sử dụng nhiệt độ nước hợp lý. Ở mức 40°C, công nghệ này giúp đánh bay nhiều loại vết bẩn cứng đầu như vết bùn đất, dầu mỡ, vết bẩn trên cổ và tay áo, mà không cần giặt sơ trước bằng tay. Trong khi đó, mức nhiệt 60°C cho phép tiêu diệt 99,99% vi khuẩn và loại bỏ 99% tác nhân gây dị ứng(*1), bảo vệ sức khỏe và làn da nhạy cảm của cả gia đình, đặc biệt với trẻ nhỏ và người có cơ địa dễ dị ứng.

Với các chất liệu mỏng nhẹ như lụa, voan, hay đồ trẻ em vốn cần được giặt nhẹ nhàng, diệt khuẩn nước lạnh Blue Ag+ là giải pháp phù hợp - tiện lợi cho cả nhà mà không cần phân loại hay giặt riêng. Công nghệ này dễ dàng loại bỏ đến 99.99% vi khuẩn(*2) ngay ở nhiệt độ thường, nhờ sự kết hợp giữa tia UV và tinh thể bạc Ag+. Tinh thể bạc lưu lại trên các sợi vải, giúp bảo vệ quần áo khỏi vi khuẩn tới 18 giờ sau khi giặt.

Bộ ba Auto Clean: Sạch tự động từ gioăng cửa đến lồng giặt

Sau một thời gian dài sử dụng, cặn nước giặt xả, xơ vải và độ ẩm sẽ tích tụ dần trong máy giặt, đặc biệt ở những vị trí khó tiếp cận, tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn âm thầm sinh sôi. Với máy giặt cửa trước, gioăng cửa là một trong những điểm dễ bị bỏ quên nhất, và là nguyên nhân phổ biến khiến quần áo giặt xong vẫn vương mùi ẩm mốc. Panasonic giải quyết điểm mù này bằng tính năng Auto Gasket Clean - tự động vệ sinh gioăng cửa. Công nghệ này sử dụng hai tia phun nước kết hợp ion bạc Ag+ và tia UV, giúp xả sạch cặn chất tẩy rửa, xơ vải, đồng thời ngăn nấm mốc trên gioăng cửa phát triển (*3).

Cùng với gioăng cửa, lồng giặt cũng được tự động làm sạch hiệu quả với hai công nghệ Auto Tub Clean - tự động vệ sinh và Auto Tub Dry - tự động sấy khô lồng giặt (có mặt ở các dòng máy giặt kết hợp sấy).

Bên cạnh những cải tiến liên quan đến khả năng giặt sạch, dòng máy giặt cửa trước Panasonic 2026 còn được thiết kế để tối ưu toàn bộ trải nghiệm sử dụng. Cảm biến thông minh AI SmartWash tự động điều chỉnh lượng nước, thời gian và điện năng phù hợp với từng lần giặt, trong khi My Smart Memory ghi nhớ chế độ cài đặt bạn hay sử dụng và Auto Dose tự động định lượng nước giặt, xả. Cuối cùng, trải nghiệm giặt được hoàn thiện với thiết kế cửa lồng rộng 36cm với vị trí đặt cao hơn, giúp việc bỏ và lấy đồ thuận tiện hơn đáng kể.

Máy giặt cửa trên Panasonic thế hệ mới - sức giặt mạnh mẽ hơn với công nghệ truyền động trực tiếp DMM

Dòng máy giặt cửa trên mới ra mắt năm 2026 của Panasonic - FJ-X1 Series được trang bị cơ cấu truyền động trực tiếp DMM (Direct Mecha Motor), nâng cấp hiệu quả giặt sạch lẫn trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Động cơ TD Inverter DMM truyền động vượt trội

Điểm khác biệt của thế hệ FJ-X1 series so với các máy giặt cửa trên thông thường nằm ở cơ cấu truyền động. Thay vì dùng dây curoa trung gian như các thế hệ trước, động cơ TD Inverter với Direct Mecha Motor (DMM) truyền lực trực tiếp từ motor xuống mâm giặt với tỉ số 1:6, tạo mô-men xoắn mạnh trong chu trình giặt và xả trước khi chuyển sang 1:1 để đạt tốc độ cao khi vắt. Nhờ đó, FJ-X1 series tiết kiệm 13% điện so với FD-series trước và đến 46% (*4), đồng thời giảm 10% độ ồn. Chính DMM cũng là nền tảng tạo ra áp lực lớn để tối ưu vận hành hệ thống Active Foam và Water Bazooka.

Active Foam + Water Bazooka: Giặt sạch vết bẩn cứng đầu mà không cần giặt tay trước

Khay tạo bọt TurboMixer+ được cải tiến với 24 cánh quạt, tạo ra lớp bọt siêu mịn - thẩm thấu sâu và tách vết bẩn ra khỏi sợi vải. Luồng nước đôi mạnh mẽ Water Bazooka kết hợp với động cơ TD Inverter DMM vận hành liên tục để loại bỏ các vết bẩn cứng đầu. Các công nghệ này phối hợp tạo nên hiệu quả giặt sạch tăng tới 12%, xả sạch tăng 16% so với thế hệ trước, đồng thời tiết kiệm 13% điện so với FD-series và giảm 10% độ ồn.