Doanh nghiệp dệt may ‘vang bóng một thời’ 3 năm không có đơn hàng

TPO - Trong khi tình hình kinh doanh của nhiều doanh nghiệp dệt may đang dần được cải thiện, Garmex Sài Gòn vẫn chật vật vì thiếu đơn hàng. Từ tháng 5/2023 không có đơn hàng may mặc, đến nay doanh nghiệp lỗ lũy kế hơn 154 tỷ đồng.

Garmex Sài Gòn hơn 3 năm không có đơn hàng

Theo văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý, trong quý II năm nay, doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (gọi tắt Garmex Sài Gòn) đạt khoảng 591,4 triệu đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, con số này quá nhỏ để bù đắp các chi phí vận hành, khiến lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng âm hơn 19 tỷ đồng và trên báo cáo tài chính hợp nhất âm 20,7 tỷ đồng.

So với quý II/2025, mức lỗ trên báo cáo tài chính riêng tăng hơn 395%, trong khi mức lỗ trên báo cáo hợp nhất tăng hơn 213%. Tính đến hết quý II vừa qua, Garmex Sài Gòn lỗ lũy kế hơn 154 tỷ đồng.

Nguyên nhân lớn nhất được doanh nghiệp chỉ ra là chưa có đơn hàng may mặc. Tình trạng này đã kéo dài từ tháng 5/2023, đồng nghĩa Garmex Sài Gòn đã trải qua hơn 3 năm không có đơn hàng thuộc lĩnh vực sản xuất truyền thống.

Garmex Sài Gòn đã dừng hoạt động sản xuất may mặc từ giữa năm 2023, do thiếu hụt đơn hàng. Ảnh: GMC.

Trong quý II, nguồn thu của doanh nghiệp chủ yếu đến từ hoạt động hợp tác kinh doanh, với doanh thu chỉ hơn nửa tỷ đồng.

Trong khi hoạt động sản xuất, kinh doanh cốt lõi chưa trở lại, Garmex Sài Gòn vẫn phải duy trì một số nhân sự tại kho và bộ phận gián tiếp để phục vụ công tác quản lý. Cùng với đó là các khoản chi phí cố định như khấu hao, tiền thuê đất, chi phí môi trường và dịch vụ bảo vệ. Chi phí quản lý doanh nghiệp còn tăng mạnh so với cùng kỳ, do phát sinh khoản tiền thuê đất bổ sung cho giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2025, với giá trị khoảng 15 tỷ đồng.

Trước tình trạng đơn hàng may mặc chưa trở lại, doanh nghiệp cho biết, đang nghiên cứu đầu tư vào các ngành mới theo xu hướng phát triển của doanh nghiệp trong trung và dài hạn. Trong ngắn hạn, Garmex Sài Gòn tập trung vào các giải pháp tiết giảm chi phí, thanh lý những tài sản không sử dụng và tiếp tục thúc giục đối tác giao hàng từ vải.

Garmex Sài Gòn cũng đang theo dõi, thúc đẩy Công ty CP Phú Mỹ hoàn thành dự án nhà ở tại Phú Mỹ để bán sản phẩm, qua đó thu hồi vốn đầu tư. Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến khai thác các mặt bằng hiện hữu để tạo thêm nguồn thu.

Garmex Sài Gòn từng là một trong những doanh nghiệp lớn của ngành dệt may miền Nam, doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm; tiền thân là Công ty CP Sản xuất thương mại May Sài Gòn, được thành lập năm 1976, ban đầu là doanh nghiệp quốc doanh. Năm 2004, doanh nghiệp được cổ phần hóa và đến năm 2006 niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) với mã chứng khoán GMC. Năm 2019, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành Công ty CP Garmex Sài Gòn.

Nhiều doanh nghiệp lãi đậm

Dù đà phục hồi giữa các doanh nghiệp cùng ngành còn chênh lệch, bức tranh kinh doanh của ngành dệt may nhìn chung đang dần sáng lên, với doanh thu và lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp tiếp tục cải thiện.

Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II đạt khoảng 146,9 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng 15%, nhờ mở rộng quy mô lao động, tập trung vào các dòng hàng phức tạp và đẩy sớm tiến độ đơn hàng xuất khẩu.

TNG cho biết, việc tối ưu năng suất, tăng sử dụng máy móc tự động hóa, ứng dụng số hóa, robot và hệ thống phân tích dữ liệu đã giúp kiểm soát chi phí, cải thiện hiệu quả sản xuất. Chi phí tài chính cũng giảm nhờ sử dụng vốn vay và dòng tiền hợp lý.

Tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) có doanh thu thuần hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt hơn 9.490 tỷ đồng, tăng 9,2%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt hơn 930 tỷ đồng, tăng 39,5%.

Công ty CP May Sông Hồng (MSH) cũng ghi nhận kết quả tích cực trong quý II. Doanh thu thuần đạt hơn 1.650 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ thực hiện khối lượng lớn đơn hàng với các đối tác quốc tế.

Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn doanh thu, giúp lợi nhuận gộp của MSH đạt hơn 360 tỷ đồng, tăng gần 17%.