Hanwha Life Việt Nam hợp tác toàn diện cùng ABBank mở rộng mạng lưới phân phối

Ngày 12/8/2026, Hanwha Life Việt Nam chính thức ký kết hợp tác toàn diện cùng Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng, qua đó mang các sản phẩm bảo vệ sức khỏe và tài chính đến gần hơn với khách hàng trên toàn quốc.

Hanwha Life Việt Nam và ABBank ký kết hợp tác toàn diện

Thông qua hợp tác toàn diện này, Hanwha Life Việt Nam và ABBank cùng chia sẻ tầm nhìn phát triển bền vững và định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm. Phát huy thế mạnh về bảo hiểm nhân thọ của Hanwha Life Việt Nam cùng hệ sinh thái tài chính - ngân hàng của ABBank, hai bên sẽ mang đến những giải pháp phù hợp hơn với từng giai đoạn của cuộc sống cho khách hàng, từ bảo vệ sức khỏe, tích lũy tài chính đến hoạch định các mục tiêu dài hạn. Đồng thời, khách hàng sẽ được trải nghiệm các dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm được kết nối liền mạch, thuận tiện trên cùng một hành trình.

Trong khuôn khổ hợp tác, ABBank sẽ phân phối các sản phẩm của Hanwha Life Việt Nam, bao gồm Đồng Hành Vững Bước, Đồng Hành Sống Thỏa Chất và Bảo An Trọn Đời. Sự bổ trợ giữa sản phẩm ngân hàng và bảo hiểm mở ra hướng tiếp cận toàn diện hơn đối với các nhu cầu tài chính của khách hàng. Bên cạnh các giải pháp quản lý và tích lũy tài chính, khách hàng có thể cân nhắc thêm các phương án bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro trong tương lai, qua đó từng bước xây dựng nền tảng tài chính vững vàng hơn.

Đặc biệt, sự hợp tác giữa Hanwha Life Việt Nam và ABBank không chỉ dừng lại ở việc phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mà còn được định hướng mở rộng sang các lĩnh vực như đầu tư tài chính, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, gia tăng hiệu quả hoạt động và tạo nền tảng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm.

Ban lãnh đạo của Hanwha Life Việt Nam và ABBank tại Lễ ký kết

Tại buổi lễ, ông Đào Duy Ninh – Phó Tổng Giám đốc Phát triển Chiến lược và Kênh Phân phối, Hanwha Life Việt Nam chia sẻ: “Trong bối cảnh nhu cầu tài chính của khách hàng ngày càng đa dạng, khách hàng không chỉ cần những sản phẩm riêng lẻ mà kỳ vọng vào các giải pháp toàn diện, thuận tiện và có khả năng đồng hành trong nhiều giai đoạn của cuộc sống. Thông qua sự hợp tác này, Hanwha Life Việt Nam và ABBank sẽ kết nối thế mạnh của hai bên để mang đến cho khách hàng các giải pháp tài chính và bảo vệ phù hợp, đồng thời nâng cao chất lượng trải nghiệm trên toàn bộ hành trình khách hàng”.

Về phía ABBank, ông Đan Ngọc Anh – Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân phát biểu:“Lấy khách hàng làm trọng tâm, ABBank luôn tìm kiếm những giải pháp có thể đáp ứng tốt hơn các nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng trong cuộc sống. Hợp tác với Hanwha Life Việt Nam là một bước tiến trong việc hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm của ABBank, đồng thời mở rộng thêm những lựa chọn để khách hàng chủ động quản lý và hoạch định tài chính”.

Thời gian tới, Hanwha Life Việt Nam và ABBank sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ kinh doanh về kiến thức sản phẩm, kỹ năng tư vấn và hoạch định tài chính. Song song, hai bên sẽ đẩy mạnh truyền thông, triển khai các chương trình dành cho khách hàng và từng bước tối ưu quy trình phục vụ, qua đó giúp khách hàng tiếp cận, tìm hiểu và sử dụng các giải pháp bảo hiểm một cách thuận tiện, minh bạch và hiệu quả hơn.

Với Hanwha Life Việt Nam, sự hợp tác cùng ABBank là một bước đi quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa kênh phân phối và mở rộng hệ sinh thái đối tác. Thông qua việc đồng hành cùng những tổ chức tài chính có chung tầm nhìn phát triển bền vững sẽ tạo thêm cơ hội để Hanwha Life đưa các giải pháp bảo hiểm nhân thọ đến gần hơn với người dân, đồng thời tiếp tục lan tỏa sứ mệnh "Đồng hành bảo vệ, Trao trọn an tâm" đến hàng triệu gia đình Việt Nam.

Khách hàng luôn là trọng tâm trong mọi hoạt động của Hanwha Life Việt Nam

Nhờ những nỗ lực không ngừng trong việc mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng và đóng góp vào sự phát triển chung của thị trường bảo hiểm, mới đây, Hanwha Life Việt Nam được Vietnam Report vinh danh trong “Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín” đánh dấu một thập kỷ (2017 - 2026) góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá này. Bên cạnh đó, Hanwha Life Việt Nam cũng giữ vững vị trí trong “Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam” và “Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam” 6 năm liên tiếp (2020-2025) do Vietnam Report công bố. Trong thời gian tới, Hanwha Life Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới để không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng trên mọi điểm chạm, qua đó hiện thực hóa mục tiêu trở thành “Công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất” tại Việt Nam.