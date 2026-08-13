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Kinh tế

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp

P.V

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với NHNN và hệ thống các tổ chức tín dụng, SACOMBANK là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án cụ thể nhằm hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Giảm 2% lãi suất cho khách hàng xuất nhập khẩu

Cụ thể, SACOMBANK cam kết thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng nhà nước triển khai gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng xuất nhập khẩu trên nền danh mục gần 100.000 tỷ đồng phân khúc nhóm khách hàng này tại SACOMBANK. Chương trình được áp dụng ngay từ ngày 13/08/2026 với mức lãi suất giảm 2% dành cho khách hàng mới và khách hàng hiện hữu cho đến 31/12/2026. Qua đó, SACOMBANK chủ động giảm biên lợi nhuận từ khoảng 2,79% xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế.

Việc tập trung nguồn lực cho nhóm khách hàng xuất nhập khẩu cũng phù hợp với định hướng phát huy thế mạnh của SACOMBANK trong cung ứng các giải pháp tài chính phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thương mại quốc tế.

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Thêm 10.000 - 15.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi cho các nhóm khách hàng trọng tâm

Bên cạnh chương trình dành cho khách hàng xuất nhập khẩu, SACOMBANK đang triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng quy mô từ 10.000 - 15.000 tỷ đồng.

Lãi suất dự kiến ở mức 8,5-9%/năm, được thiết kế theo từng phân khúc khách hàng, kỳ hạn và điều kiện thị trường phù hợp.

Các chương trình sẽ được SACOMBANK triển khai trên cơ sở cân đối nguồn vốn, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, hiệu quả thực tế và yêu cầu an toàn hoạt động. Trên cơ sở đó, Ngân hàng sẽ xem xét tiếp tục mở rộng quy mô nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn của doanh nghiệp và các nhóm khách hàng ưu tiên.

Theo ông Loic Faussier - Tổng Giám đốc SACOMBANK, việc giảm lãi suất cần được thực hiện trên nền tảng nâng cao hiệu quả hoạt động và kiểm soát chi phí một cách bền vững.

“SACOMBANK hoàn toàn đồng thuận với chủ trương giảm mặt bằng lãi suất cho vay, giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng đang đồng thời tiết giảm chi phí, tối ưu hoạt động, đẩy nhanh chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động để tạo thêm dư địa giảm lãi suất, qua đó chuyển hóa hiệu quả đạt được thành các sản phẩm tín dụng có mức lãi suất cạnh tranh hơn cho khách hàng”.

Cùng với các chương trình tín dụng ưu đãi, SACOMBANK tiếp tục phát triển hệ sinh thái giải pháp tài chính số, thanh toán không dùng tiền mặt và các dịch vụ hỗ trợ quản trị dòng tiền, giúp khách hàng tối ưu chi phí giao dịch, nâng cao hiệu quả vận hành và chủ động hơn trong quản lý dòng tiền.

Thông qua việc chủ động triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, SACOMBANK tiếp tục khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế, tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và những động lực tăng trưởng mới; đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân trong quá trình mở rộng hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

P.V
#Sacombank #lãi suất vay #hỗ trợ doanh nghiệp #xuất nhập khẩu #tín dụng ưu đãi #kinh tế #doanh nghiệp

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