Đẩy nhanh điều chỉnh Dự án mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương

Ngày 11/8, tại Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy chủ trì buổi làm việc xem xét, đánh giá phương án điều chỉnh Dự án mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương. Cùng dự có Phó Tổng giám đốc TKV Nguyễn Văn Tuân, lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP, Tổng công ty Điện lực - TKV và đại diện các ban chuyên môn Tập đoàn.

Phó Tổng giám đốc Phan Xuân Thủy phát biểu chỉ đạo

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc báo cáo tình hình thực hiện dự án và phương án điều chỉnh. Theo đó, trong quá trình triển khai, một số điều kiện về trình tự khai thác, ranh giới mỏ, tài nguyên - địa chất, cơ cấu sản phẩm và công nghệ chế biến đã có những thay đổi so với thời điểm dự án được phê duyệt.

Trên cơ sở rà soát thực tế, Tổng công ty đang nghiên cứu các giải pháp cập nhật phương án đầu tư, khai thác, bảo đảm phù hợp với điều kiện mỏ và yêu cầu sử dụng than trong giai đoạn hiện nay.

Cân đối nguồn than cho các nhà máy nhiệt điện

Nội dung trọng tâm là phương án cân đối nguồn than phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Na Dương 1 và Na Dương 2. Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc đang nghiên cứu giải pháp khai thác, phân loại, phối trộn và nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu than đầu vào của các nhà máy điện, qua đó bảo đảm nguồn cung ổn định, phù hợp với yêu cầu vận hành.

Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc TKV Phan Xuân Thủy yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện phương án điều chỉnh Dự án mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương, bảo đảm phù hợp điều kiện thực tế, quy hoạch và nhu cầu than phục vụ sản xuất điện.

Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp công nghệ để quản lý, thu hồi và sử dụng hiệu quả tài nguyên; đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định pháp luật. Phương án điều chỉnh phải được nghiên cứu đồng bộ, cân đối giữa khả năng khai thác của mỏ với yêu cầu về chất lượng và nhu cầu sử dụng than của các nhà máy nhiệt điện, hướng tới khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên tại chỗ, bảo đảm nguồn than ổn định, lâu dài cho Nhiệt điện Na Dương.

Siết an toàn, kiểm soát hiệu quả đầu tư

Lãnh đạo TKV cũng yêu cầu Tổng công ty quan tâm các giải pháp bảo đảm an toàn bờ mỏ, tăng cường quan trắc, kiểm soát các yếu tố địa chất trong quá trình khai thác. Đồng thời, cần rà soát kỹ cơ sở pháp lý, quy mô và hiệu quả đầu tư của phương án điều chỉnh, kiểm soát chặt chẽ chi phí, bảo đảm dự án sau điều chỉnh có tính khả thi và hiệu quả.

Việc điều chỉnh dự án được kỳ vọng góp phần khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên than tại Na Dương, đồng thời bảo đảm nguồn nhiên liệu ổn định cho các nhà máy nhiệt điện trong khu vực.