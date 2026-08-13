Giá xăng dầu đồng loạt giảm

TPO - Từ 15h chiều nay (13/8), giá xăng E5 RON92 giảm 493 đồng/lít, xuống còn không quá 21.235 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 205 đồng/lít, trong khi dầu mazut tăng 365 đồng/kg.

Bộ Công Thương vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, xăng E5 RON92 giảm 493 đồng/lít, tương đương 2,27%, xuống mức không cao hơn 21.235 đồng/lít.

Xăng E10 RON95-III giảm 205 đồng/lít, tương đương 0,92%, giá bán mới không cao hơn 22.119 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S cũng giảm 311 đồng/lít, xuống tối đa 27.233 đồng/lít. Trái chiều, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 365 đồng/kg, lên không quá 16.756 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, kỳ điều hành lần này căn cứ diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới từ ngày 6-12/8. Trong khoảng thời gian này, giá bình quân xăng RON92 ở mức 107,7 USD/thùng, RON95 ở mức 111,6 USD/thùng; dầu diesel 0,05S khoảng 151 USD/thùng và dầu mazut 3,5S khoảng 557,9 USD/tấn.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và dầu diesel; dầu mazut không trích lập. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Giá xăng E5 RON92 giảm 493 đồng/lít

Mức giá mới được áp dụng từ 15h ngày 13/8. Bộ Công Thương cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu, thời hạn góp ý đến ngày 23/8.

Theo hướng đề xuất, doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối được chủ động xác định, công bố giá bán xăng dầu trên cơ sở giá mua, chi phí tạo nguồn, chi phí kinh doanh, thuế và lợi nhuận. Phần lợi nhuận không còn bị ấn định cứng như cơ chế hiện nay, trong khi giá bán tại các cửa hàng thuộc hệ thống không được vượt mức doanh nghiệp công bố. Với khu vực xa cảng, xa kho hoặc có chi phí vận chuyển cao, giá bán có thể cao hơn nhưng tối đa 2%.

Dự thảo cũng tiếp tục hướng tới giảm điều kiện kinh doanh, tăng quyền chủ động cho doanh nghiệp nhưng gắn với trách nhiệm bảo đảm nguồn cung. Trước đó, Chính phủ đã cắt giảm một số điều kiện trong lĩnh vực xăng dầu, trong đó bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận và dịch vụ vận tải xăng dầu.