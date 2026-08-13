Lực bán 'dội' mạnh cuối phiên, VN-Index lại rời xa 1.800 điểm

TPO - Sau buổi sáng giằng co, thị trường chứng khoán gây bất ngờ trong phiên chiều 13/8 khi lực bán lan rộng. Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sâu, kéo VN-Index mất hơn 27 điểm và rơi xuống 1.765 điểm.

Thị trường chứng khoán khởi đầu khá thận trọng khi dòng tiền chưa thực sự nhập cuộc mạnh. VN-Index chủ yếu dao động giằng co trong phiên sáng, sau khi vừa vượt qua vùng kháng cự quan trọng.

Tuy nhiên, cục diện nhanh chóng thay đổi khi bước sang phiên chiều. Lực cung tăng mạnh, trong khi bên mua yếu thế khiến chỉ số liên tục đi xuống. Càng về cuối phiên, áp lực bán càng gia tăng, đẩy VN-Index đóng cửa ở vùng thấp nhất trong ngày.

VIC kéo lùi chỉ số hơn 12 điểm.

Kết phiên, VN-Index giảm 27,55 điểm, tương đương 1,54%, xuống 1.765,63 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 227 mã giảm, trong khi chỉ có 85 mã tăng và 60 mã đứng giá. Thanh khoản cũng bật tăng, giá trị giao dịch khoảng 18.600 tỷ đồng.

Sắc đỏ bao phủ phần lớn các nhóm ngành. Trong đó, bất động sản và công nghệ là hai nhóm giảm mạnh nhất.

Tâm điểm đáng chú ý nằm ở nhóm cổ phiếu họ Vin. Sau khi đóng vai trò quan trọng trong đà tăng của thị trường trước đó, các mã này đồng loạt điều chỉnh. VIC giảm 3,53%, VHM mất 2,71% và VRE giảm 3,34%. VPL cũng giảm 1,79%.

Áp lực bán lan sang nhiều cổ phiếu bất động sản khác. DXG, DIG, CEO, TCH giảm 2-3%. Ở chiều ngược lại, BCM tăng 3,41% và VPI tăng 1,68%, song không đủ sức cân bằng lực bán trong toàn nhóm. BCM đã tăng hơn 26% chỉ sau 1 tuần, cùng khởi sắc với nhóm doanh nghiệp nhà nước.

Nhóm công nghệ cũng trở thành một trong những điểm gây sức ép lên chỉ số. FPT giảm 2,26% xuống 69.200 đồng/cổ phiếu. GEE giảm mạnh 5,05%, ELC mất 2,22% và CMG giảm 1,62%.

Tại nhóm tài chính, nhiều cổ phiếu ngân hàng đồng loạt điều chỉnh. ACB giảm 2,42%, HDB giảm 1,84%, MBB giảm 1,47%, VPB giảm 1,36%. EIB thậm chí giảm 3,85%. TCB là một trong số ít mã ngân hàng giữ được sắc xanh khi tăng 0,63%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng chịu áp lực bán mạnh. VIX giảm 2,8%, SSI giảm 1,19%, HCM giảm 1,72%, VCI giảm 2,04%, FTS giảm 2,9% và VCK giảm 4,22%. Không nằm ngoài xu hướng chung, nhóm cổ phiếu dầu khí cũng đồng loạt giảm điểm. PLX, PVD, PVS, GAS giảm trên dưới 2%.

Dòng tiền ngoại vẫn là một điểm gây chú ý khi nhà đầu tư nước ngoài duy trì trạng thái bán ròng với giá trị gần 570 tỷ đồng.

Các cổ phiếu bị bán mạnh gồm TCB, VHM, VIC, HPG, ACB, SHB, FPT và VRE. Trong đó, TCB chịu áp lực bán lớn nhất, với giá trị lên tới hơn 170 tỷ đồng; tiếp theo là VHM, VIC và HPG. Ở chiều ngược lại, khối ngoại tập trung mua GEX với giá trị hơn 117 tỷ đồng, cùng LPB, SSI, VIX và BSR.

Dù thị trường giảm mạnh, một số cổ phiếu vẫn đi ngược xu hướng. SBT tăng 6,48%, VHC tăng 1,88%, GMD tăng 1,68% và GVR tăng 1,24%.