Xuất khẩu 5 tháng cuối năm: Trông chờ vào đâu để có hơn 230 tỷ USD?

TPO - Để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu tăng 15-16%, Việt Nam cần mang về thêm khoảng 227-231 tỷ USD trong 5 tháng cuối năm. Áp lực không chỉ nằm ở việc có đủ đơn hàng, mà còn ở khả năng giữ giá, mở rộng thị trường và nâng phần giá trị thuộc về doanh nghiệp Việt.

Xuất khẩu vào chặng khó nhất

Trong 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu dệt may mới đạt gần 22,9 tỷ USD. Nếu tính thêm xơ sợi, vải và một số nguyên phụ liệu, tổng kim ngạch toàn ngành đạt hơn 27 tỷ USD.

Ông Cao Hữu Hiếu - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) - cho biết, dù kết quả sản xuất, kinh doanh 7 tháng tương đối tích cực, tạo cơ sở để hoàn thành kế hoạch năm. Tuy nhiên, biên lợi nhuận của cả ngành sợi và may đang bị thu hẹp khi giá nguyên liệu, giá bán... liên tục biến động.

Đặc biệt, sức ép gia tăng khi từ ngày 24/7, Mỹ áp thuế bổ sung 12,5% theo Mục 301 đối với hàng hóa Việt Nam, trong đó dệt may là một trong những ngành chịu tác động trực tiếp. Khoản thuế này làm tăng chi phí đưa hàng Việt vào Mỹ.

Trong khi đó, một số đối thủ cạnh tranh như Bangladesh, Campuchia, Indonesia, Ấn Độ và Pakistan chỉ chịu mức thuế 10%. Chênh lệch vài điểm phần trăm có thể trở thành yếu tố đáng kể với những đơn hàng có biên lợi nhuận vốn đã rất mỏng.

“Điều doanh nghiệp lo nhất không chỉ là đơn hàng giảm mà là khách hàng yêu cầu chia sẻ thêm chi phí, ép giảm giá hoặc chuyển một phần đơn hàng sang quốc gia khác. Bởi vậy, cuộc đua cuối năm của dệt may còn nằm ở vấn đề giữ khách hàng, bảo vệ biên lợi nhuận”, lãnh đạo Vinatex chia sẻ.

Xuất khẩu dệt may đang chững lại do áp lực thuế quan.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu tháng 7 toàn ngành đạt khoảng 1,1 tỷ USD, đưa kim ngạch 7 tháng lên 6,8 tỷ USD. Tuy nhiên, mức tăng trong tháng 7 chưa tới 5%, cho thấy đà tăng đã chậm lại.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Thư ký VASEP - cho rằng trong bối cảnh nước ta đặt mục tiêu tăng trưởng cao, mức tăng xuất khẩu của thuỷ sản dưới 5% chưa thể tạo ra động lực đủ mạnh.

Tôm của Việt Nam là mặt hàng chiếm khoảng 41% kim ngạch thủy sản đang chịu cạnh tranh trực tiếp từ Ecuador và Ấn Độ. Đáng chú ý, Ecuador đã tiến dần sang xuất tôm bỏ đầu, bóc vỏ và sản phẩm chế biến, cạnh tranh ngay ở phân khúc vốn là thế mạnh của doanh nghiệp Việt.

Theo ông Nam, hiện VASEP xây dựng ba kịch bản cho xuất khẩu thủy sản năm nay. Kịch bản cơ sở đạt khoảng 12,1-12,3 tỷ USD; kịch bản tích cực có thể đạt 12,5 tỷ USD nếu một số rào cản được tháo gỡ.

Rau quả không thể trông vào một thị trường

Bảy tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đạt gần 4,78 tỷ USD, tăng 23,6%; riêng tháng 7 lần đầu vượt mốc 1 tỷ USD.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường quan trọng nhất. Trong nửa đầu năm, nước này nhập hơn 2,22 tỷ USD rau quả Việt Nam, tăng 19,9%; thị phần hàng Việt tăng từ 14% lên 16,1%.

Xuất khẩu rau quả đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

Số liệu của Cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu hàng hóa trong 7 tháng đạt gần 319,7 tỷ USD, tăng 21,7%, tương ứng tăng hơn 57 tỷ USD so với cùng kỳ. Với mục tiêu xuất khẩu cả năm tăng 15-16%, kim ngạch cần đạt khoảng 546-551 tỷ USD. Như vậy, 5 tháng còn lại xuất khẩu của cả nước phải mang về 227-231 tỷ USD, bình quân hơn 45-46 tỷ USD mỗi tháng.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, để duy trì đà tăng, bộ này xác định phải đồng thời mở rộng thị trường, tận dụng các FTA, nâng khả năng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với những thay đổi chính sách thương mại.