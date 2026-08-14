Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index

P.V

Ngày 13/8/2026, MSCI (Morgan Stanley Capital International) công bố kết quả kỳ rà soát tháng 8/2026, trong đó chính thức bổ sung cổ phiếu SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vào rổ Frontier Markets Index. Thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2026.

MSCI Frontier Markets Index là chỉ số do MSCI xây dựng nhằm đo lường diễn biến của các cổ phiếu tại các thị trường cận biên. Việc lựa chọn và duy trì thành phần trong chỉ số được thực hiện dựa trên các tiêu chí về quy mô vốn hóa, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, thanh khoản và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế.

Bộ chỉ số này được nhiều nhà đầu tư tổ chức và các quỹ đầu tư quốc tế sử dụng làm chỉ số tham chiếu (benchmark) trong quá trình đánh giá thị trường và phân bổ tài sản. Thay đổi thành phần chỉ số thường kéo theo gia tăng mức độ hiện diện của cổ phiếu trong danh mục của các quỹ và sản phẩm đầu tư lấy MSCI Frontier Markets làm tham chiếu. Bên cạnh đó, các quỹ ETF (Exchange Traded Fund - Quỹ hoán đổi danh mục) và quỹ thụ động mô phỏng chỉ số có thể điều chỉnh danh mục để phản ánh thành phần mới khi các thay đổi chính thức có hiệu lực, qua đó tạo thêm nhu cầu giao dịch đối với SSB, hỗ trợ thanh khoản và mở rộng cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế.

anh-1-ssb-co-tiem-nang-gia-tang-nhu-cau-giao-dich-sau-khi-vao-ro.jpg
SSB có tiềm năng gia tăng nhu cầu giao dịch sau khi vào rổ.

Theo dữ liệu MSCI tại ngày 31/7/2026, sau kỳ rà soát, số lượng cổ phiếu Việt Nam trong chỉ số không thay đổi, song cơ cấu có sự dịch chuyển khi 3 cổ phiếu được bổ sung đều thuộc nhóm ngân hàng. Điều này cho thấy nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục giữ vai trò đáng kể trong cơ cấu thị trường chứng khoán Việt Nam.

Kết quả kỳ rà soát tháng 8/2026 vừa công bố, MSCI Frontier Markets Index bổ sung 6 cổ phiếu và loại 5 cổ phiếu. Trong đó, Việt Nam tiếp tục là thị trường có tỷ trọng lớn nhất trong MSCI Frontier Markets Index, đạt 29,12% và có 3 cổ phiếu được bổ sung đều thuộc nhóm ngân hàng, bao gồm cổ phiếu SSB của SeABank.

Việc cổ phiếu SSB được bổ sung vào MSCI Frontier Markets Index là một dấu mốc đáng chú ý đối với SeABank, ghi nhận những cải thiện về quy mô vốn hóa, thanh khoản, tính minh bạch và tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp cũng như mức độ hấp dẫn của cổ phiếu đối với cộng đồng đầu tư. Đây cũng là bước tiến tích cực trong quá trình SeABank nâng cao mức độ hiện diện trên thị trường vốn và thu hút sự quan tâm của các nhà quản lý quỹ và cộng đồng đầu tư quốc tế.

anh-2-nen-tang-von-va-nang-luc-tai-chinh-cua-seabank-lien-tuc-duoc-cung-co.png
Nền tảng vốn và năng lực tài chính của SeABank liên tục được củng cố.

Dấu mốc này cũng ghi nhận những nỗ lực của SeABank trong việc củng cố nền tảng tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng quản trị và tính minh bạch, đồng thời kiên định với chiến lược phát triển bền vững. Trong thời gian qua, Ngân hàng tập trung nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tài sản và hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

P.V
#SeABank #SSB #MSCI #Frontier Markets #chứng khoán #đầu tư

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe