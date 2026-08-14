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Cổ phiếu trụ bị bán mạnh, VN-Index 'rơi' 64 điểm sau 2 phiên

Việt Linh

TPO - Chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch 14/8, chỉ số chính có lúc lao dốc hơn 46 điểm. Lực cầu bắt đáy cuối phiên giúp chỉ số hồi phục một phần, nhưng chưa đủ đảo chiều xu hướng. Sau hai phiên giảm mạnh, VN-Index đã mất khoảng 64 điểm, trong khi vốn hóa toàn thị trường “bốc hơi” khoảng 324.000 tỷ đồng.

Kết phiên, VN-Index giảm 36,55 điểm, tương đương 2,07%, xuống 1.729,08 điểm. Đây là phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp, cả hai phiên giảm khoảng 64 điểm, tương đương 3,6%.

Tâm điểm bán vẫn là nhóm cổ phiếu bất động sản, đặc biệt các mã vốn hóa lớn thuộc “họ Vin”. VIC giảm 3,6%, VHM mất 5%, VPL giảm 3,3% và VRE giảm 2,6%. Riêng VIC và VHM lấy đi khoảng 13 điểm của VN-Index, trở thành hai tác nhân tiêu cực nhất trong phiên.

Dù phần lớn cổ phiếu bất động sản giảm, DXG vẫn tăng 650 đồng lên 11.500 đồng/cổ phiếu. Dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội ở một số mã riêng lẻ.

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10 mã cổ phiếu tiêu cực nhất, lấy đi hơn 25 điểm.

Áp lực bán cũng lan rộng sang nhóm ngân hàng. VCB giảm 1,7%, CTG giảm 2,2%, BID mất 1,5% và LPB giảm 2,6%. Trong rổ VN30, TCB là cổ phiếu duy nhất tăng, thêm 300 đồng lên 32.000 đồng/cp; VNM đứng giá, còn lại đều giảm.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng không tránh khỏi làn sóng điều chỉnh. VIX giảm 3,2%, SSI và HCM cùng mất 2%, trong khi SHS giảm 3,2% và ORS giảm hơn 2%.

Bán lẻ, năng lượng và xây dựng cùng chìm trong sắc đỏ. Ở nhóm bán lẻ - phân phối, MSN giảm 1,9%, MWG mất 1,6%, FRT giảm 2,7% và DGW giảm 3,6%. Nhóm năng lượng cũng chịu sức ép khi GAS giảm 2,4% và BSR giảm khoảng 4,3%.

Nhóm Gelex đồng loạt điều chỉnh, với GEX giảm 3%, GEL giảm 1,9%, GEE giảm tới 5,6%.

Sắc đỏ bao phủ gần như toàn thị trường. Trên HoSE có 257 mã giảm, trong khi chỉ 67 mã tăng. Trong rổ VN30, 28/30 mã giảm. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt khoảng 19.400 tỷ đồng, tăng 6% so với phiên trước. VIC dẫn đầu thanh khoản với hơn 1.600 tỷ đồng giá trị khớp lệnh.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 850 tỷ đồng, tập trung vào cổ phiếu VIC, VHM và SHB. Ở chiều ngược lại, TCB được mua ròng khoảng 90 tỷ đồng, GEX khoảng 62 tỷ đồng và PNJ khoảng 43 tỷ đồng.

Việt Linh
#Chứng khoán #VN-Index #bất động sản #ngân hàng #thị trường #cổ phiếu #thanh khoản

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