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Giá vàng hôm nay (15/8): Giằng co đến khi nào?

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước tăng trở lại. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 144 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước giằng co suốt một tháng qua không bật tăng mạnh lên mốc 150 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141-144 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, PNJ, Phú Quý... giá vàng miếng SJC cũng đồng loạt tăng lên mốc 144 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng miếng chưa hình thành xu hướng tăng, giảm rõ ràng.

Giá vàng miếng SJC trong vòng một tháng qua chủ yếu vận động theo xu hướng giằng co, liên tục tăng giảm đan xen sau khi thiết lập vùng giá cao giữa tháng 7.

Từ mức bán ra 147,5 triệu đồng/lượng vào giữa tháng 7, giá SJC có thời điểm điều chỉnh về 140 triệu đồng/lượng vào cuối tháng. Sau đó, thị trường dần hồi phục nhưng đà tăng không duy trì ổn định. Trong những phiên đầu tháng 8, giá bán ra dao động chủ yếu quanh 140-143 triệu đồng/lượng, trước khi có thời điểm tăng lên 145,5 triệu đồng/lượng vào ngày 11/8.

Những phiên gần đây, giá vàng tiếp tục giằng co trong vùng 143-145 triệu đồng/lượng. So với một tháng trước, mặt bằng giá hiện đã thấp hơn, trong khi thị trường vẫn chưa hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.

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Giá vàng miếng SJC "giằng co" 1 tháng qua.

Giá vàng nhẫn cũng quay đầu tăng ở mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 141-144 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 140-144 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.376 USD/ounce, tăng 13 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,9 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn vàng miếng khoảng hơn 5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 1458 ở mức 25.561 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Trong khi đó, tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.920 - 26.330 đồng/USD (mua - bán), tăng 60 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD được giao dịch quanh mức 25.900 - 25.950 đồng/USD, giảm 20 đồng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với sáng qua.

Ngọc Mai
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