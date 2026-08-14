'Mang cơm gạo nuôi Thánh Gióng chứ không phải chờ ngân sách hay quy hoạch ra cái này cái kia'

TPO - GS. Vũ Minh Khương bày tỏ tâm đắc với mô hình “Thánh Gióng”. “Người ta mang nồi niêu, xoong chảo, cơm gạo đến để nuôi Thánh Gióng chứ không phải chờ ngân sách hay quy hoạch ra cái này cái kia” - ông Khương cho hay.

Ngày 14/8 diễn ra Diễn đàn Năng suất chất lượng quốc gia 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tại TPHCM.

GS. Vũ Minh Khương - Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore - cho biết ông tâm đắc với mô hình “Thánh Gióng”, tức là người lãnh đạo phải thật sự cầu tài và điều quan trọng nhất là sức mạnh của nền tảng và con người.

GS.Vũ Minh Khương phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Ngô Tùng.

“Người ta mang nồi niêu, xoong chảo, cơm gạo đến để nuôi Thánh Gióng chứ không phải chờ ngân sách hay quy hoạch ra cái này cái kia”, ông Khương nói.

Vị chuyên gia cho rằng, Việt Nam phải đặc biệt chú trọng huy động sức mạnh toàn dân để giải quyết mọi thách thức của quốc gia. Ông Khương bày tỏ ông có niềm tin Việt Nam sẽ phát triển mạnh trong 20 năm tới.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhìn nhận, sau gần 40 năm đổi mới, tiềm lực nền kinh tế của Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc. Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng vẫn dựa nhiều vào mở rộng nguồn lực hơn là vào hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo Diễn đàn. Ảnh: Ngô Tùng.

Theo Phó Thủ tướng, kinh nghiệm của quốc gia trong khu vực cho thấy không quốc gia nào vượt qua được bẫy thu nhập trung bình mà không trải qua một giai đoạn tăng tốc quyết liệt về năng suất.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan triển lãm công nghệ bên lề Diễn đàn.

Phó Thủ tướng lưu ý cần chuyển từ làm theo phong trào sang chuyển đổi sâu về thực chất, đo lường được; lấy chỉ tiêu năng suất làm thước đo điều hành. Nghiên cứu, đưa các chỉ tiêu năng suất, chất lượng vào hệ thống chỉ tiêu điều hành của từng bộ, ngành, từng địa phương, từng tập đoàn, tổng công ty. Từ đó có cách thức đo lường, đánh giá và công bố để cải tiến năng suất một cách liên tục.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải huy động đồng bộ cả ba lực lượng doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tư nhân và chính khu vực công.

“Khu vực công cũng phải nâng cao năng suất. Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, mỗi cơ quan phải phục vụ người dân, doanh nghiệp với quy trình gọn hơn, chi phí tuân thủ thấp hơn; từ đó giúp giảm chi phí của toàn nền kinh tế”, lãnh đạo Chính phủ đề nghị.

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, chuyên gia quốc tế tham dự Diễn đàn.

Theo thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định, bứt phá năng suất không chỉ là làm ra nhiều hơn, mà là tạo ra nhiều giá trị hơn từ cùng một nguồn lực. Năng suất tạo ra hiệu quả, chất lượng tạo dựng niềm tin và khả năng tiếp cận thị trường. Cả hai phải cùng được nâng lên để doanh nghiệp cạnh tranh bằng giá trị và công nghệ.