Doanh nghiệp nói về điều quan trọng hơn cả lãi suất thấp

TPO - Ông Nguyễn Kim Hùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Nam - cho rằng, giảm lãi suất là tín hiệu tích cực nhưng điểm nghẽn lớn vẫn nằm ở khả năng tiếp cận vốn.

Doanh nghiệp mong lãi suất dưới 10%

Trao đổi với PV Tiền Phong, chị Nguyễn Bích Ngân - chủ một doanh nghiệp sản xuất trà tại Thái Nguyên - cho biết, lượng đơn hàng có xu hướng tăng nên doanh nghiệp tính đến việc mở rộng quy mô. Hiện, doanh nghiệp thuộc nhóm siêu nhỏ, chỉ có khoảng 3-5 lao động, sản lượng 2-3 tấn trà/tháng, tương đương khoảng 30 tấn/năm.

Theo chị Ngân, nếu tiếp cận được khoản vay khoảng 10 tỷ đồng, nguồn vốn sẽ chủ yếu dành cho đầu tư máy móc, tinh chế trà, mở rộng nhà xưởng và nâng công suất. Khi sản xuất tăng lên, doanh nghiệp cũng dự kiến tuyển thêm lao động để đáp ứng đơn hàng.

“Hiện tại, chúng tôi vẫn chủ yếu sản xuất sản phẩm thô. Nếu có thêm nguồn vốn, doanh nghiệp muốn đầu tư máy móc để tinh chế trà Thái Nguyên, làm đa dạng hóa sản phẩm và nâng năng suất”, chị Ngân chia sẻ.

Với một doanh nghiệp quy mô nhỏ, lãi suất là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định vay vốn. Chị Ngân cho biết, mức lãi suất kỳ vọng khoảng 8 - 8,5%/năm và nếu dưới 10%/năm thì có thể chấp nhận được.

Doanh nghiệp sản xuất trà mong lãi suất cho vay giảm về dưới 10%/năm.

Đặc biệt, nếu ngân hàng giảm khoảng 1% so với lãi suất cho vay thông thường, doanh nghiệp đánh giá đây là mức hỗ trợ đáng kể.

Tuy nhiên, lãi suất thấp chưa đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận vốn. Đại diện doanh nghiệp cho biết, các yêu cầu về hóa đơn, hồ sơ vay, hợp đồng đặt mua hàng… vẫn là những rào cản đối với doanh nghiệp nhỏ.

“Điều kiện vay đối với doanh nghiệp thường phải chứng minh qua hóa đơn, hồ sơ vay, hợp đồng đặt mua... Đây là những vấn đề mà doanh nghiệp nhỏ vẫn gặp khó khăn”, chị Ngân nói.

Ông Nguyễn Kim Hùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Nam - cho rằng, giảm lãi suất là tín hiệu tích cực nhưng điểm nghẽn lớn vẫn nằm ở khả năng tiếp cận vốn.

Theo ông Hùng, với khoản vay 5 tỷ đồng, nếu lãi suất giảm 1%/năm, doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 50 triệu đồng/năm; nếu giảm 2%, mức tiết kiệm khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên, mức hỗ trợ này sẽ không quá lớn nếu doanh nghiệp không thể vay được vốn.

Ông cho rằng, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận những khoản vay khoảng 5-10 tỷ đồng, nhưng từ khoảng 10 tỷ đồng trở lên thì khó khăn tăng đáng kể, chủ yếu do hồ sơ năng lực chưa đáp ứng yêu cầu và thiếu tài sản bảo đảm.

“Điều doanh nghiệp cần không chỉ là lãi suất thấp, mà quan trọng là có thực sự tiếp cận được vốn hay không”, ông Hùng nhấn mạnh.

Không chỉ trông chờ vào lãi suất

Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS, TS. Nguyễn Văn Phương - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho rằng, cần nhìn thẳng vào cấu trúc chi phí vốn của doanh nghiệp. Theo ông Phương, doanh nghiệp tốt, có tài sản thế chấp có thể vay quanh mức 6 - 8%/năm, trong khi không ít doanh nghiệp nhỏ thiếu tài sản bảo đảm, sổ sách chưa chuẩn hóa phải chịu mức lãi cao hơn.

Doanh nghiệp không nên chỉ nhìn vào mức lãi suất hiện tại mà cần xây dựng các kịch bản dự phòng, trong đó tính đến khả năng lãi suất tăng thêm 1 - 2%, doanh thu giảm hoặc chi phí đầu vào tăng. Nếu dòng tiền vẫn đủ trả nợ trong kịch bản thận trọng, phương án đầu tư mới đáng triển khai.

Một vấn đề khác được chuyên gia chỉ ra là tình trạng doanh nghiệp dùng vốn ngắn hạn để tài trợ cho các kế hoạch đầu tư có vòng đời dài. Máy móc, nhà xưởng hay việc mở rộng chi nhánh có thể cần nguồn vốn 2-3 năm, nhưng nếu doanh nghiệp vay 3-6 tháng rồi liên tục đảo vòng, rủi ro tái cấp vốn sẽ rất lớn khi lãi suất hoặc hạn mức tín dụng thay đổi.

Theo ông Phương, doanh nghiệp nên cơ cấu vốn phù hợp với vòng đời dự án: vốn đầu tư tài sản cố định nên chuyển sang kỳ hạn trung và dài hạn, trong khi vốn lưu động mới sử dụng hạn mức ngắn hạn.

Đáng chú ý, chuyên gia cho rằng, minh bạch tài chính là một trong những chìa khóa để doanh nghiệp nhỏ giảm chi phí vốn. Việc tách bạch tài khoản doanh nghiệp với tài khoản cá nhân, sử dụng hóa đơn điện tử đầy đủ, phản ánh sát doanh thu, áp dụng phần mềm kế toán và xây dựng báo cáo dòng tiền sẽ giúp ngân hàng nhìn rõ hơn sức khỏe tài chính thực tế.

Khi dòng tiền được chứng minh rõ ràng, ngân hàng có thêm cơ sở để đánh giá rủi ro và có thể giảm lãi suất hoặc kéo dài kỳ hạn cho vay.