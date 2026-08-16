Chủ tịch công ty bán cổ phiếu thu trăm tỷ

TPO - Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CNCTech - thu về khoảng 108 tỷ đồng, sau khi bán xong 4 triệu cổ phiếu CLI.

Tuần qua, VN-Index giảm 38,98 điểm xuống 1.729,08 điểm. Tương tự, HNX-Index kết tuần ở mức 279,99 điểm, giảm 13,45 điểm so với tuần trước đó.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 61,65 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 2.196 tỷ đồng. Với sàn HNX, khối ngoại mua ròng 1,29 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 37 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua ròng 1,53 triệu đơn vị, giá trị mua ròng gần 33 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 10-14/8 trên toàn thị trường, khối ngoại bán ròng 58,8 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 2.126 tỷ đồng.

Nhộn nhịp mua bán

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CNCTech (mã chứng khoán: CLI) - đã bán xong 4 triệu cổ phiếu CLI. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Hùng giảm xuống 44,9%, tương đương hơn 41 triệu cổ phiếu CLI và vẫn là cổ đông lớn nhất của CNCTech. Ước tính, ông Hùng thu về khoảng 108 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hùng thu về khoảng 108 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu CLI. Ảnh: CLI.

Trước đó, một cổ đông lớn khác của CLI là Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) hoàn tất thoái vốn tại CNCTech, khi bán toàn bộ 4,58 triệu cổ phiếu CLI.

Công ty CP Dược phẩm Trung ương Vidipha (mã chứng khoán: VD) vừa công bố báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của 2 nhà đầu tư cá nhân. Theo đó, ông Lê Quang Hải mua vào hơn 4,95 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu tại VDP lên 22,5% vốn và trở thành cổ đông lớn.

Tương tự, ông Nguyễn Quốc Hùng cũng gom thành công hơn 2,5 triệu cổ phiếu VDP, nâng tỷ lệ sở hữu lên 11,5% và cũng trở thành cổ đông lớn tiếp theo tại VDP. Hiện, VDP có hơn 32 triệu cổ phiếu đang lưu hành nhưng ông Hải và Hùng sở hữu hơn 7,47 triệu cổ phiếu VDP.

Công ty CP Tập đoàn VinaLiving (mã chứng khoán: VES) và người có liên quan vừa hoàn tất mua hơn 3,05 triệu cổ phiếu VES. Giao dịch lớn nhất là ông Đỗ Chí Hiếu - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc VES - khi hơn 2 triệu cổ phiếu, đưa tỷ lệ sở hữu lên 4,16% xong.

Ủy viên Hội đồng quản trị VinaLiving là ông Trần Thanh Hải và vợ Tiêu Thị Chiêu Phương mua vào lần lượt 362.047 cổ phiếu và 362.046 cổ phiếu. Một Ủy viên VinaLiving khác là bà Lê Thanh Nguyên An cũng mua 269.373 cổ phiếu.

Động thái gom cổ phiếu của các lãnh đạo VES diễn ra sau khi cơ cấu thượng tầng của VES có sự thay đổi lớn. Cụ thể, tại đại hội cổ đông thường niên 2026 diễn ra vào tháng 4, ông Đỗ Chí Hiếu, ông Trần Thanh Hải và bà Lê Thanh Nguyên An được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Vinh An - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) vừa mua vào 1 triệu cổ phiếu NKG để nâng sở hữu lên 0,33% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện từ ngày 27/7 - 13/8.

Tổng Giám đốc VPX được đề cử vào Hội đồng quản trị

Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS - mã chứng khoán: VPX) đề cử ông Nhâm Hà Hải - Tổng Giám đốc VPX vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027, thay thế vị trí ông Nguyễn Lương Tân vừa xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Ông Nhâm Hà Hải - Tổng Giám đốc VPX - được đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: VPX.

Theo kế hoạch, cổ đông sẽ gửi phiếu lấy ý kiến về VPX trước 17h ngày 26/8. Cổ đông sẽ xem xét việc miễn nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Nguyễn Lương Tân và bầu ông Hải thay thế.

Ông Nhâm Hà Hải giữ chức Tổng Giám đốc VPBankS từ tháng 12/2025, đồng thời đại diện sở hữu 23,9% vốn điều lệ VPBankS cho ngân hàng mẹ VPBank. Ông cũng tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng - đơn vị do chính VPBankS góp vốn thành lập vào tháng 9/2025.

Ông Nhâm Hà Hải năm nay 49 tuổi, có trình độ thạc sĩ Tài chính. Ngoài hệ sinh thái VPBank, ông Hải còn đang làm Chủ tịch Ban Đại diện quỹ cho 3 quỹ của Công ty CP Quản lý Quỹ Kỹ thương (Techcom Capital) là TCRES, TCSME và TCFIN.

Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex - mã chứng khoán: GIL) đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Minh Hiếu - người được bổ nhiệm từ năm 2010.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Afiex - mã chứng khoán: AFX) miễn nhiệm chức Phó tổng giám đốc đối với bà Thái Minh Ngọc - người được bổ nhiệm từ tháng 10/2022. Lý do miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.