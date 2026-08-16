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Clip: Mãn nhãn thiếu nữ trong điệu múa sôi động, đậm nét văn hóa Ê Đê

Huỳnh Thủy

TPO - Những thiếu nữ trong trang phục truyền thống Ê Đê mang đến động tác múa uyển chuyển, sôi động, góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa và sức sống tuổi trẻ của vùng đất Đắk Lắk.

Video các thiếu nữ trong trang phục Êđê thể hiện điệu múa đặc sắc Tây Nguyên.
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Các thiếu nữ thể hiện tiết mục: "Âm vang Đắk Lắk ngày mới".
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Các thiếu nữ uyển chuyển trong từng động tác múa.
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Tiết mục mang đến không khí sôi động, giàu màu sắc văn hóa.
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Qua những động tác múa uyển chuyển, các thiếu nữ trẻ lan tỏa sức sống tuổi trẻ và vẻ đẹp văn hóa Đắk Lắk.

Ngày 15/8, tại Hoa viên xã Krông Pắc, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp UBND xã Krông Pắc khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Sầu riêng Đắk Lắk – Nữ hoàng của đại ngàn xanh”.

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Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, dự khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Sầu riêng Đắk Lắk - Nữ hoàng của đại ngàn xanh”.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Sầu riêng Đắk Lắk – Nữ hoàng của đại ngàn xanh” giới thiệu 120 tác phẩm của các nghệ sĩ, nhà báo, phản ánh vẻ đẹp của vườn cây, hoa, trái sầu riêng, đời sống người trồng và các sản phẩm chế biến từ loại trái cây này. Qua đó, triển lãm góp phần quảng bá thương hiệu, giá trị văn hóa, kinh tế và du lịch của vùng sầu riêng Đắk Lắk.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”, gồm 17 hoạt động văn hóa, thương mại, du lịch và xúc tiến đầu tư tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Huỳnh Thủy
#Ê Đê #Đắk Lắk #múa #truyền thống #giới trẻ #Tây Nguyên #văn hóa Tây Nguyên #thiếu nữ Tây Nguyên uyển chuyển trong từng điệu múa

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