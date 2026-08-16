Clip: Mãn nhãn thiếu nữ trong điệu múa sôi động, đậm nét văn hóa Ê Đê

Ngày 15/8, tại Hoa viên xã Krông Pắc, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp UBND xã Krông Pắc khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Sầu riêng Đắk Lắk – Nữ hoàng của đại ngàn xanh”.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Sầu riêng Đắk Lắk – Nữ hoàng của đại ngàn xanh” giới thiệu 120 tác phẩm của các nghệ sĩ, nhà báo, phản ánh vẻ đẹp của vườn cây, hoa, trái sầu riêng, đời sống người trồng và các sản phẩm chế biến từ loại trái cây này. Qua đó, triển lãm góp phần quảng bá thương hiệu, giá trị văn hóa, kinh tế và du lịch của vùng sầu riêng Đắk Lắk.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”, gồm 17 hoạt động văn hóa, thương mại, du lịch và xúc tiến đầu tư tại nhiều địa phương trong tỉnh.