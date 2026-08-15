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Cháy xe đầu kéo trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Văn Quân

TPO - Cơ quan chức năng TP Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe đầu kéo trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Video người dân ghi lại cảnh xe đầu kéo văng bánh, bốc cháy

Khoảng 15h ngày 15/8, tại Km20+900 trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua phường Nhơn Trạch (TP Đồng Nai), xe đầu kéo mang BKS 63B-025.xx lưu thông theo hướng Đồng Nai - TPHCM bất ngờ bốc cháy.

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Theo các tài xế ghi nhận, chiếc xe đầu kéo bị văng bánh trúng phần đầu xe 7 chỗ đi phía sau, còn chiếc xe đầu kéo nghiêng hẳn vào lề đường bốc cháy dữ dội.

Một số công nhân đang thi công dự án mở rộng cao tốc chạy đến hỗ trợ tài xế dập lửa nhưng bất thành. Khoảng 10 phút sau, ngọn lửa bao trùm cabin, khói đen bốc cao.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Đồng Nai điều hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến khoảng 15h45, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo đơn vị quản lý cao tốc sự cố không gây thương vong, song cabin xe đầu kéo bị thiêu rụi, trơ khung. Vụ cháy khiến dòng xe hướng Đồng Nai về TP HCM ùn tắc gần 4 km. Ôtô 7 chỗ bị bánh xe đầu kéo văng trúng. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ.

Văn Quân
#Cháy xe #xe tải #cao tốc TPHCM #Dầu Giây #Long Thành #Đồng Nai #phường Nhơn Trạch

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