VinFast VF 8 đưa trải nghiệm “xe hạng D” về tầm tiền chưa tới 900 triệu đồng

Với số tiền từng chỉ đủ mua SUV hạng C, người dùng Việt nay có thêm một lựa chọn D-SUV với khả năng vận hành mạnh mẽ và không gian rộng rãi cho cả gia đình: VinFast VF 8.

Giá trị phân khúc D nhưng chi phí ngang xe hạng C

Nhìn lại bức tranh thị trường ô tô Việt Nam cách đây vài năm, việc cầm trong tay dưới 1 tỷ đồng để lăn bánh một chiếc SUV cỡ D là điều gần như bất khả thi. Khách hàng muốn một không gian bề thế, trang bị cao cấp để phục vụ công việc ngoại giao hay những chuyến đi gia đình thường phải chấp nhận mức giá từ 1,1 đến hơn 1,6 tỷ đồng, kèm theo đó là chi phí “nuôi” xe không nhỏ.

Đây cũng là câu chuyện của anh Bình Minh, một nhân viên kinh doanh tại TP.HCM. Anh Minh hiện đang sử dụng một mẫu SUV hạng B cho nhu cầu đi làm và đưa gia đình di chuyển cuối tuần. Sau vài năm sử dụng, khi gia đình có thêm thành viên, không gian hàng ghế sau và khoang hành lý có hạn khiến anh phải cân nhắc đổi xe.

“Tôi muốn lên một chiếc xe rộng hơn, nhưng đa phần lựa chọn xe xăng trên thị trường đều ở giá hơn 1 tỷ đồng mà thiết kế cũ, công nghệ na ná nhau. Chưa kể còn phải trả thêm chi phí lăn bánh cả trăm triệu đồng, nên tôi vẫn chần chừ”, anh Minh phân tích. Đơn cử, Ford Everest, Kia Sorento và Toyota Fortuner đều có giá từ hơn 1,1 tỷ đồng, Hyundai Santa Fe từ 1,069 tỷ đồng.

Vị khách hàng cuối cùng đã tìm được câu trả lời với VinFast VF 8. Mẫu xe Việt đang có mức giá khởi điểm từ 898 triệu đồng. Đáng chú ý, nếu áp dụng triệt để các chính sách ưu đãi hiện hành, chi phí thực tế khách hàng bỏ ra để sở hữu xe còn thấp hơn.

Cụ thể, VF 8 hiện được hưởng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ. Kết hợp cùng voucher tri ân lên đến 80 triệu đồng dành cho khách hàng là chủ sở hữu xe xăng VinFast, chi phí lăn bánh của mẫu D-SUV này chỉ còn từ hơn 820 triệu đồng, chỉ ngang ngửa một số mẫu xe hạng C trên thị trường.

Chưa hết, VF 8 còn giúp người dùng tối ưu chi phí sử dụng trong suốt vòng đời. “Điểm ăn tiền của VF 8 mới không chỉ là giá mua ban đầu, mà là chi phí nuôi xe ‘ngược đời’. Với việc được miễn phí sạc tại các trạm sạc công cộng đến 10/2/2029, người dùng gần như cắt giảm được hoàn toàn chi phí nhiên liệu trong 2,5 năm tới. Trong khi đó, với một chiếc D-SUV máy xăng thông thường, tiền nhiên liệu mỗi tháng cho nhu cầu gia đình không dưới 5 triệu đồng”, anh Phạm Minh, một chuyên gia theo dõi ngành xe lâu năm nhận định về VF 8.

Một chiếc xe “chiều” cả người lái lẫn gia đình

Không chỉ giải quyết bài toán chi phí, theo anh Hoàng Quân, founder một startup về AI tại Hà Nội, VF 8 đáp ứng rất tốt “nhu cầu kép” về cảm giác lái và độ an toàn, thoải mái cho cả gia đình.

“Lần đầu trải nghiệm VF 8, tôi đã thấy đây là chiếc xe dành cho mình. Nội thất được thiết kế tối giản và thiên hướng công nghệ rất rõ. Tính năng hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) kết hợp màn hình trung tâm 15,6 inch cỡ lớn tích hợp trợ lý ảo cực kỳ tiện dụng”, anh Quân chia sẻ.

Là người cầm vô lăng chính trong gia đình, anh Quân cho rằng VF 8 là mẫu xe “chiều người lái”. “Xe điện có cái hay là lực kéo đến gần như ngay lập tức. Phiên bản tôi dùng có công suất lên tới 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm, mỗi lần đạp ga để tăng tốc hay vượt xe đều rất dứt khoát, nhưng xe vẫn cho cảm giác chắc và đầm”, vị chủ xe nói.

Bên cạnh sức mạnh, hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) cũng khiến việc cầm lái, đặc biệt trên những hành trình dài, nhẹ nhàng hơn. Khi chạy cao tốc, tính năng giám sát hành trình thích ứng có thể tự điều chỉnh tốc độ để duy trì khoảng cách với xe phía trước, trong khi hệ thống hỗ trợ giữ làn duy trì cho xe di chuyển đúng hướng. Ở những tình huống chuyển làn hoặc di chuyển trong khu vực đông xe, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau bổ sung thêm một lớp hỗ trợ để người lái chủ động xử lý tình huống.

Với mức giá dễ tiếp cận cùng chi phí sử dụng được tối ưu, giới quan sát nhận định, VF 8 đang góp phần “phổ cập hóa” phân khúc xe cao cấp tại Việt Nam, giúp nhiều gia đình Việt dễ dàng tiếp cận không gian, khả năng vận hành và tiện nghi của một mẫu SUV cỡ D.