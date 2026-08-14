Xe điện bản mới của VinFast lộ diện ở nước ngoài

TPO - Thế hệ thứ hai của VinFast VF 5 được đồn đoán có thể ra mắt tại Ấn Độ vào cuối năm 2026. Nguyên mẫu thử nghiệm xuất hiện trên đường phố đã hé lộ một phần thiết kế của xe.

Theo Rushlane, VinFast được phát hiện đang thử nghiệm một mẫu SUV điện đô thị tại Ấn Độ. Mẫu xe này được cho là VF 5 bản nâng cấp, dựa trên thân xe và phần cột D đặc trưng.

Hình ảnh hiện trường ghi lại chiếc xe thử nghiệm được phủ kín lớp ngụy trang. Dẫu vậy, nguyên mẫu này vẫn cho thấy nhiều điểm mới trong thiết kế.

﻿ Mẫu xe được cho là VF 5 bản mới chạy thử trên đường phố Ấn Độ. Ảnh: Rushlane

Phần nắp ca-pô được thiết kế lại theo dạng vỏ sò, góp phần tạo dáng vẻ cao và vuông vức hơn cho chiếc SUV đô thị. Cụm đèn LED định vị ban ngày vẫn được che kín, nhưng có thể nhận thấy đèn chiếu sáng projector mới với thiết kế gọn hơn.

Nguyên mẫu thử nghiệm sử dụng mâm thép, nhiều khả năng kích thước 16 inch, trong khi phiên bản thương mại có thể được trang bị mâm hợp kim 17 inch.

Ở phía sau, VF 5 mới sở hữu cụm đèn hậu LED nối liền hai bên. Dải đèn có thiết kế dày hơn bản hiện hành. Cửa cốp cùng cản trước và cản sau cũng được thiết kế lại hoàn toàn.

Theo đánh giá của Rushlane, so với thế hệ hiện tại, diện mạo của VF 5 mới có phần hiện đại hơn. Nội thất cũng được thay đổi đáng kể. Bảng táp-lô không còn thiết kế uốn cong mà chuyển sang kiểu phẳng hơn, kết hợp màn hình giải trí dạng nổi hình chữ nhật và vô-lăng thiết kế mới.

Một số chi tiết khác có thể quan sát gồm cụm điều khiển trung tâm dạng nổi và bệ tỳ tay trung tâm phía trước. Rushlane kỳ vọng bản mới sẽ bổ sung các tiện ích như cửa sổ trời, cửa gió hàng ghế sau hay làm mát ghế.

Chưa có thông tin về khả năng vận hành của phiên bản VF 5 mới chưa được tiết lộ. Tại Việt Nam, VinFast VF 5 sử dụng động cơ điện mạnh 134 mã lực và 135 Nm. Bộ pin LFP có dung lượng 37,23 kWh, cho phép xe di chuyển tối đa 326 km/lần sạc theo chuẩn NEDC.

Theo Rushlane, VF 5 thế hệ mới có thể trở thành mẫu xe tiếp theo trong kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm của VinFast tại Ấn Độ. Hãng đặt mục tiêu có 5 mẫu ô tô điện tại thị trường châu Á này trước cuối năm 2026.

Tại Việt Nam, VF 5 là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu VinFast cũng như trên toàn thị trường. Tính cả phiên bản Herio Green, dòng SUV điện đô thị này đã bàn giao tổng cộng 24.574 chiếc trong 7 tháng đầu năm.